Lamborghini'den Yepyeni Bir Özellik! Otomobiller Tek Tuşla Renk Değiştirecek

İtalyan lüks otomobil devi Lamborghini, yepyeni bir özelliğe imza atarak otomobillerin tek tuşla renk değiştirmesini sağladı.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞÜYOR

Lamborghini'nin yeni özelliği görenleri hayrete düşürüyor. Uzaktan kumanda ile tek tuşa basılarak renk değiştiren araç, bu özelliğiyle adeta büyülüyor.

KAFALARDA BAZI SORU İŞARETLERİ BIRAKTI

Lüks otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği bu özelliğin ne zaman piyasaya sunulacağı merak konusu olurken kafalarda da bazı soru işaretleri bıraktı. Sosyal medyada ruhsata bu özelliğin nasıl işleneceği merak konusu oldu.