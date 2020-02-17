La Liga'nın lideri Real Madrid, Celta Vigo ile berabere kaldı

17.02.2020 02:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 02:32

Real Madrid, İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 24'üncü haftasında sahasında Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Fiodor Smolov'un golüyle öne geçen konuk takım Celta Vigo, soyunma odasına üstün gitti.

2'nci 45 dakikaya hızlı başlayan Real Madrid, 52'nci dakikada Alman oyuncusu Toni Kross'un golüyle skora 1-1'lik eşitliği getirdi. Ataklarını sürdüren ev sahibi takım, 65'nci dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın son bölümünde skor avantajıyla rahatlayan Real Madrid'in defanstaki boşluklarını iyi değerlendiren Celta Vigo, oyunda girdikten 2 dakika sonra 85'inci dakikada fileleri havalandıran Santi Mina ile beraberliği yakaladı.

Kalan bölümde skor değişmeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

La Liga'da zirvedeki yerini koruyan Real Madrid bu sonuçla puanını 53'e çıkarırken, 2'nci sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkı 1'e indi.

Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Celta Vigo ise 21 puanla düşme hattının üstünde 17'nci sırada yer aldı.

Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 910 dakika sahada kalan milli futbolcu Okay Yokuşlu, 77'nci dakikada sarı kart gördü.

Bu arada, Real Madrid'de sakatlığı sona eren Belçikalı futbolcu Eden Hazard 82 gün sonra forma giydi. Teknik direktör Zinedine Zidane, ilk 11'de şans verdiği Hazard'ı 74'üncü dakikada Vinicus ile değiştirdi.

Kaynak: AA