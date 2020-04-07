Kyle Walker'ın Manchester City'deki En İyi Anları İngiliz savunma oyuncusu Kyle Walker, 2017 yazında Manchester City'e transfer olduğundan beri Premier Lig'in en iyi savunmacılarından biri haline geldi. Hem dörtlü savunmanın sağ bekinde, hem de üçlü savunmanın sağ stoper görevinde başarıyla görevini getiren Walker, City'nin iki sezon üst üste Premier Lig, üç sezon üst üste Lig Kupası, ve bir FA Kupası kazanmasında önemli rol oynadı. İşte Walker'ın City formasıyla en özel anları..

İngiliz savunma oyuncusu Kyle Walker, 2017 yazında Manchester City'e transfer olduğundan beri Premier Lig'in en iyi savunmacılarından biri haline geldi. Hem dörtlü savunmanın sağ bekinde, hem de üçlü savunmanın sağ stoper görevinde başarıyla görevini getiren Walker, City'nin iki sezon üst üste Premier Lig, üç sezon üst üste Lig Kupası, ve bir FA Kupası kazanmasında önemli rol oynadı. İşte Walker'ın City formasıyla en özel anları.. Kaynak: Dugout