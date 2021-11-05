KYK kredi iptal edilir mi? KYK kredi nasıl iptal edilir?

KYK kredisini alırken her ne kadar taahhütname imzalamak gerekli olsa daiptal etmek de mümkün olabiliyor. Aynı durum KYK burs kazanan öğrenciler içinde geçerlidir. Peki, KYK kredi nasıl iptal edilir? Öğrenciler nasıl bir yol izlemelidir?

KYK kredisi çıkan öğrenciler, ihtiyaçlarının olmadığını belirterek kredi iptalini gerçekleştirebilir. Aynı durum KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler için de geçerlidir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi/burs alan öğrenciler, e-Devlet üzerinden burs/kredi iptal işlemini gerçekleştirebilirler.

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