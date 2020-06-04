HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Kapalıçarşı'nın açılmasıyla alış ve satış arasındaki makasın kapanacağını söyledi. ABD'deki protestoların altına yaradığını anlatan Atayık, gram altın fiyatının önümüzdeki günlerde 365-380 TL arasında dalgalanmasını beklediklerini belirtti.

04.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:23

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Haziran'la birlikte birçok farklı sektörün yeniden ticarete başladığını hatırlatan Atayık, pandemi sonrası normalleşme adımlarında yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

40 bin işletmeden oluşan Türk kuyumculuk sektörü ve tarihi merkezi Kapalıçarşı'nın da yeniden "merhaba" dediğini aktaran Atayık, "23 Mart'ta virüsle mücadeleye destek vermek amacıyla tarihinde ilk kez bu kadar uzun süre, tam 70 gün kapısına kilit vurulan tarihi yapıyla sadece Kapalıçarşı değil, etraflarındaki hanlar ve çarşılar da kapatılmıştı. Çarşıyla birlikte bir anlamda kuyumculuk sektörü de ticarete uzun bir mola vermişti. Her ne kadar üretim Kuyumcukent, Vizyon Park ve Yenibosna bölgesine taşınsa bile Kapalıçarşı, perakende ve toptan ticarette sadece kuyumculuğun değil, birçok farklı sektörlerin de değişmez merkezi olmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Kapalıçarşı'nın iki aydan fazla bir süre kapalı kalmasıyla altında piyasadaki oyuncuların azlığı nedeniyle sağlıklı bir fiyat oluşamıyordu" diyen Atayık, altının alış ve satışı arasındaki makasın açıldığını hatırlattı. 1 Haziran tarihiyle birlikte Çarşı'nın ve işletmelerin açılmasıyla birlikte daha rekabetçi fiyatların oluşacağı bir döneme girildiğini ifade eden Atayık, bu nedenle altının alış ve satışı arasındaki makasın kapanmasını beklediklerini söyledi.

Kuyumcular Odası Başkanı altın için fiyat verdi: 15 liralık dar bantta seyredecek

"YASTIK ALTINDAKİ ALTIN BİRİKİMLERİ ORTAYA ÇIKABİLİR"

Atayık, ABD ve Avrupa'da çarkların yeniden dönmesi için açıklanan teşvik paketlerinin ve Kovid-19'la ilgili olumlu veri akışının finans piyasalarının yeni aya pozitif olarak başlamasına neden olduğunu söyledi. Atayık dolardaki fiyat hareketleri ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Piyasada her bollaşan meta gibi, likidite olarak bu kadar doların sürülmesi doğal olarak bir değer kaybına yol açıyor. Daha önce 103'e çıkan dolar endeksi, protestoların devam etmesi, yeni teşvik paketi ve Amerika'daki işsiz sayısının 40 milyonu geçmesinin de etkisiyle 97'ye kadar geriledi. Dolardaki bu gerileme gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini de olumlu etkiliyor"

İç piyasada ise kademeli normalleşme sürecine geçiş izni veren hükümetin, diğer yandan da piyasada talebin oluşması amacıyla kamu bankalarının önderlik ettiği konut, taşıt, tatil ve sosyal hayatı destekleme alanında cazip kredi seçeneklerine öncülük ettiğini anlatan Atayık, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar görülmemiş cazip faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle teşvik paketi açıklandı. Kuşkusuz, bu faiz oranları etkilediği geniş alanlar nedeniyle hem ekonomiye canlılık getirecek, hem de birçok vatandaşımız, ertelenen taleplerini hayata geçirmek, bu teşvik paketlerini değerlendirmek amacıyla yastık altındaki altın birikimlerini ortaya çıkarabilir."

Kuyumcular Odası Başkanı altın için fiyat verdi: 15 liralık dar bantta seyredecek

"ABD'DEKİ PROTESTOLAR ALTINA YARIYOR"

Altın ve döviz alanında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararlı politikaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) zamanında ve hızlı müdahaleleri, gerek Katar'la yapılan swap anlaşması, yeni anlaşma beklentileri ve altın ve dövize getirilen vergiler nedeniyle iç piyasada spekülatif hareketlerin azaldığı bir dönemden geçiyoruz."

Tüm dünyada olduğu gibi dolar kurunun, Türkiye'de de düşüş trendi içerisinde olduğunu aktaran Atayık, "Altının onsu ise bir süredir, 1.720- 1.740 dolar arasında gidip geliyor. Zaman zaman 1.700'ün altına ve 1.750 bandını aşsa da özellikle fon yatırımcılarından gelen satışlarla birlikte gerileyebiliyor. Amerika ve Avrupa'nın yeni teşvik paketleriyle parasal genişleme politikalarını sürdürmesi, zaman zaman durulsa da ABD-Çin Ticaret Savaşları'nın gündemin ilk sıralarında yer alması ve Amerika'da bir hafta önce başlayan protestolar, finans piyasalarındaki bahar havasına rağmen altına yarıyor" ifadelerini kullandı.

Kuyumcular Odası Başkanı altın için fiyat verdi: 15 liralık dar bantta seyredecek

"ÇEYREK ALTIN 2 HAZİRAN'DA 608 TL'YE KADAR DÜŞTÜ"

Atayık, mevcut süreç nedeniyle analistlerin ve uzmanların haftalardır beklediği 1.700 ve daha da altına doğru sarkan düzeltme hareketlerini altının onsunda görülemediğini söyledi. Ancak, ticaret savaşları, parasal genişleme ve düşük faiz politikalarının devamı sinyallerine rağmen özellikle geçtiğimiz günlerde açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerden iyi gelmesiyle altının ons fiyatlarının aşağıya doğru baskılandığını aktaran Atayık, şöyle konuştu:

"Çeyrek altın ve gram altının ons fiyatlarının 1.720 dolar üstü seviyede olmasına rağmen doların düşüşüne paralel gerilediğini görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 396 TL'yi gören gram altın 371 TL, daha önce 640 TL'yi geçen çeyrek altın ise 608 TL'ye kadar geriledi. Veriler bize gram altının son 1 ay içerisinde 391 TL'den 371 TL bandına düştüğünü gösteriyor. Benzer veri grafiğini çeyrek altında da gözlüyoruz. 7 Mayıs'ta 640 TL'yi gören çeyrek altın ise 2 Haziran'da 608 TL'ye kadar düştü. Analistler, altının ons fiyatında teknik olarak 1.740 destek seviyesinin aşağıya doğru kırılmasının ardından finans piyasalarındaki pozitif yansımalarla dün ons altının 1.710 ve akabinde 1.700'ün altına gerilediğine dikkati çekiyor. Analistlere göre ons altında 1.694 ve 1.683 sonraki destek bölgeleri olarak takip edilebilir, olası tepki alımlarında ise 1.713 ve 1.725 seviyeleri yeni direnç noktaları oluşturabilir."

Kuyumcular Odası Başkanı altın için fiyat verdi: 15 liralık dar bantta seyredecek

"ALTINDA FARKLI BİR TABLO ORTAYA ÇIKABİLİR"

Mustafa Atayık, açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin biraz üstünde kalması nedeniyle dolardaki düşüş trendinin yerini yükselişe bıraktığını aktararak, şöyle devam etti:

"Analistlerin görüşü, kısa vadede gram altında 380-365 TL, çeyrek altında dolar kurundaki düşüşün de etkisiyle 620-585 TL bandının takip edilebileceği şeklinde…Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde dar bir bant aralığında dalgalanması bekleniyor. Piyasalar henüz Amerika'daki protesto gösterilerini fiyatlara yansıtmadı. Bu olayların kontrolden çıkarak arzu edilmeyen boyutlara evrilmesi durumunda ise altın ve döviz fiyatlarında farklı bir tablo ortaya çıkabilir."

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Ekonomi
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor Ekonomi
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Ekonomi
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Ekonomi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Faik Öztrak Rüştü Zorlu Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 16:23:58. #1.15#
title