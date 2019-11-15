Kuyum satışlarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı
Haberler » Güncel » Kuyum satışlarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı - Haber

Kuyum satışlarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ardından Ticaret Bakanlığı da perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı.

15.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:05

Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı. Buna göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 ayı geçemeyecek.

BDDK'DA 8'E YÜKSELTMİŞTİ

BDDK de geçen ay kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısını 8'e yükseltmişti.


Haber Videosu: Kuyum satışlarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et