Kuşadası'ndan örnek proje

Turizm sektöründe trendler değişiyor.

Turizm sektöründe trendler değişiyor. Bilinçli turistler artık güneş-deniz-kum turizmi yerine kendilerine farklı deneyimler yaşatan destinasyonları tercih ediyor. Bu bağlamda temalı projeler yeni turizmin anahtarı durumda.

Son yıllarda değişmeye başlayan ve pandemi ile birlikte hızla belirlenen yeni dünya kriterlerinde turizm öncelikli konu oldu. Yeni dünyada turizmden büyük pay almak için projeler üretmeye başlayan kentler, artık eski anlayışla turizmde ilerlenemeyeceği bilinciyle hareket ediyor. Türkiye'deki kentler de turizmden daha büyük pay alabilmek için yeni stratejiler ve projeler geliştirmeye başladı.

Dünya turizm kenti olmanın anahtarı: Temalı projeler

Türkiye'nin turizme açılan ilk yeri olan Kuşadası, yine bir ilke imza atıyor. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Mars Colony Projesi, şimdiden dünyada dikkatleri çekti. Birçok uluslararası haber ajansına konu olan proje dünya çapında ilgi gördü.

"Projemiz dünyada ilk olarak literatüre geçecek. Bu kentimiz ve ülkemiz adına gurur verici" diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni turizm anlayışında yer alan deneyim, öğrenme, eğlenme ve farklı olma kavramlarının Mars Colony Projesi ile örtüştüğünü söyledi. Turizmin rekabette en açık sektörlerden biri haline geldiğini belirten Günel, "Projemiz, kentimiz ve ülkemize değer katacağı gibi tüm dünyaya ilham verecek. Artık turizmde belirleyici olan Y ve Z kuşağının turizmden neler istediğini çok iyi anladık. Bu bağlamda, projemiz turizmde yeni yaklaşımların kapılarını açacak" diye konuştu.

Yeni dünya başlıklarından biri olan Mars çalışmalarına atıfta bulunan proje, Bilim Tema Parkı ve konaklama tesislerinden oluşacak. Kuşadası'nda kurulacak olan proje ile Mars'taki tarım çalışmalarından yüzey araştırma uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok alan oluşturulacak. Yeni oluşturulacak "Astronot yemek menüleri" ile gastronomi turizmini de destekleyecek proje, konaklamanın dışında günübirlik ziyaretçilere de açık olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı