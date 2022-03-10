Kuşadası'nda marketler stokçuluğa karşı denetlendi - Haberler

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Kuşadası'nda marketler stokçuluğa karşı denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kuşadası'nda marketler stokçuluğa karşı denetlendi

Market ürünlerinde artan fiyatlar sonrası stokçuluğa karşı önlem alan Kuşadası Kaymakamlığı, bir komisyon oluşturarak, ilçedeki tüm marketleri denetledi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Market ürünlerinde artan fiyatlar sonrası stokçuluğa karşı önlem alan Kuşadası Kaymakamlığı, bir komisyon oluşturarak, ilçedeki tüm marketleri denetledi. Herhangi bir stokçulukla karşılaşmadığını belirten Kaymakamlık yetkilileri denetimlerini sürdüreceğini açıkladı.

Market fiyatlarında aşırı artış sonrası, Kuşadası Kaymakamlığı harekete geçti. Bir komisyon oluşturan yetkililer, marketleri ve depoları tek tek kontrol etti. Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre "Stokçuluk, fiyat spekülasyonları gibi serbest piyasa koşullarına aykırı hareket eden ticari işletmeler Kaymakamlığımızca oluşturulan komisyon tarafından denetlenmiş olup stoklama niteliğinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır." denildi. - AYDIN

Kuşadası'nda marketler stokçuluğa karşı denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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