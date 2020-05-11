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Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak

Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak
11.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:13

Siirt'te yaşayan genç girişimci Burak Marangoz, evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle hem elektriğini karşılayacak hem de para kazanacak.

Siirt'te girişimci Burak Marangoz (32), evindeki elektrik masrafını kısmak amacıyla güneş panelinden faydalanmak için proje hazırladı. Marangoz, yaptığı araştırmaların ardından evinin çatısına 10 kilovat elektrik üretecek 44 güneş paneli kurdu. 15 bin lira maliyetle kurduğu güneş panelleriyle evinin elektrik ihtiyacını karşılamayı planlayan Marangoz, aynı zamanda kazanç da elde etmeyi hedefliyor.

"KENTTE İLK KEZ BÖYLE BİR UYGULAMA YAPILIYOR"

Güneş panellerine yaptığı 15 bin liralık masrafın, 4 yıl boyunca ödeyeceği elektrik ücretine eş değer olduğunu söyleyen Marangoz, "Evimin elektrik faturaları bir hayli yüksek gelmekteydi. Bir yıl önce bu projeyi hazırladım ve yetkili mercilere ilettim. Gelen izinden sonra kendi evimin çatısına 44 adet güneş paneli kurdum ve çalışmalar sona ermek üzere. Bana verilen izinle 10 kilovat elektrik üretebiliyorum. Siirt'te ilk kez böyle bir uygulama yapılıyor. 10 kilovatın yarısını evimin ihtiyacını karşılayacak, diğer yarısını da DEDAŞ'a satmayı hedefliyorum. Maliyet olarak yüksek gelebilir ancak bu maliyeti toplamda 4 yıl içerisinde çıkarabilirsiniz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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