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Kura çekimi öncesi Romanya'da stat ve ulaşım krizi yaşanıyor

EURO 2020'de bazı maçlara ev sahipliği yapacak olan Romanya'da, bu akşam gerçekleşecek kura çekimi öncesinde stat ve ulaşım sıkıntısı göze çarpıyor.

30.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:46
Kura çekimi öncesi Romanya'da stat ve ulaşım krizi yaşanıyor

EURO 2020'nin kura çekimi bu akşam saat 20:00'da 'nın başkenti 'te gerçekleşecek. Turnuvada, C Grubu'ndaki maçların bazılarına ev sahipliği yapacak olan Romanya'da turnuva öncesi ulaşım ve stat krizi yaşanıyor.

VERİLEN VAATLER YERİNE GETİRİLMEDİ

Romanya turnuva öncesinde, takımların antrenmanlarını gerçekleştirmeleri için,Steaua, Arc de Triomphe ve Rapid stadyumlarını UEFA'ya bildirmişti. Ancak federasyon, UEFA'ya bildirilen statların henüz inşaat halinde olduğunu belirtti. Bunun üzerine, UEFA'ya bildirilen statların, Mogosoaia, Berceni ve Voluntari gibi statlarla değiştirilmesine karar verildi.

ULAŞIM SORUNU YAŞANIYOR

Romanya Futbol Federasyonu ulaşım konusunda verdiği sözleri tutamadığını da itiraf etti. Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Bükreş'e gelecek taraftarlar için havaalanından şehre uzanan metro-raylı sistem hattının, EURO 2020'ye yetişmeyeceğini açıkladı.

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