Haberler » Spor » Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı - Spor

Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı yarı final ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

01.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:36
Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

'un Ziraat 'nda 3 Mart Salı günü sahasında ile oynayacağı yarı final ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri 80 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Öte yandan, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararı gereğince bu maçta kağıt bilet uygulaması olmayacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler