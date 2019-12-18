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Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi

TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor, ilk maçta evinde 2-1 mağlup ettiği Süper Lig temsilcisi Gaziantep'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu ancak deplasman golü avantajıyla Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

18.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:46
Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi

Ziraat 5.turu maçında Gaziantepspor 2. Lig ekiplerinde Kırklarelispor ile karşılaştı. Gaziantep Stadı'nda oynanan maçı Gaziantep 3-2 kazansa da ilk maçtaki 2-1'lik skorun avantajıyla Kırklarelispor adını bir üst tura yazdırdı.

Gaziantep'in gollerini 12. dakikada Kenan Özer ile 84. ve 90. dakikalarda Muhammet Demir attı. Kırklarelispor'un ise gollerini 37. dakikada Mert Sinan Peksen ve 72. dakikada Malik Karaahmet kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak.


Haber Videosu

: Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi
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HABER YORUMLARI (2)

  • CIHAN CIHAN:
    ULAN BIRAZCIK ONURUNUZ OLSUN BU LAFIM HEPINIZE GSY FBY BJK YE MALATYAYA VE DIGERLERINE UTANIN LAN UTANIN SATAN SATANA TUH YAZIKLAR OLSUN SIZIN HA SIYETINIZE SEFEFINIZE REZILLER
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