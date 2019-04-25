Galatasaray-Akhisarspor Maçı Ne Zaman, Nerede Oynanacak? İşte Yanıtı

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlandı. Bu turda sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü'nü geçerken, son 16 turunda Boluspor'u, çeyrek finalde de Hatayspor'u eledi. Yarı finalde Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray, İstanbul'da 0-0 berabere kalırken, deplasmanda da 5-2 yenerek adını finale yazdırdı.

AKHİSARSPOR KUPAYA 5. TURDAN DAHİL OLDU

Akhisarspor'da Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Manisa ekibi bu turda Karagümrük'ü, son 16 turunda Kayserispor'u ve çeyrek finalde de Kasımpaşa'yı elemesini bildi. Yarı finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar iki maçta rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi.

FİNAL MAÇI SİVAS'TA

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali 16 Mayıs Perşembe günü Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İHA