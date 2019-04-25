Galatasaray-Akhisarspor Maçı Ne Zaman, Nerede Oynanacak? İşte Yanıtı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele, 6 Mayıs Perşembe günü Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak.
Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlandı. Bu turda sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü'nü geçerken, son 16 turunda Boluspor'u, çeyrek finalde de Hatayspor'u eledi. Yarı finalde Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray, İstanbul'da 0-0 berabere kalırken, deplasmanda da 5-2 yenerek adını finale yazdırdı.
AKHİSARSPOR KUPAYA 5. TURDAN DAHİL OLDU
Akhisarspor'da Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Manisa ekibi bu turda Karagümrük'ü, son 16 turunda Kayserispor'u ve çeyrek finalde de Kasımpaşa'yı elemesini bildi. Yarı finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar iki maçta rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi.
FİNAL MAÇI SİVAS'TA
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali 16 Mayıs Perşembe günü Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
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Galatasaray kupasız kalamaz. Biz skor takımı değil, neticelerle ilgililenen tam bir kupa takımıyız. En azından bir Türkiye kupası bu sezon teselli ikramiyesi olur ama inşallah lig şampiyonluğu da gelsin. Bu arada onyekurunun bonservisini alamayacağımız için çok üzgünüm. Babel gelse bile bu boşluğu dolduramaz. Diagne için araplar talip olursa 2-3 milyon euro zararına satılsın. Maya tutmadı, apaçık belli. Başka golcü alalım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fener nerde oynuyor..Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırGSLİ : Tabi tff kurtarmazsa1 1 Yayından KaldırGSLİ : Belli değil muhtemelen alt ligde oynayacak2 1 Yayından Kaldır
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6 mayısmı 16 mayısmı..Cevap Yaz Yayından Kaldır