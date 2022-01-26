Kuntz röportaj sırasında hapşırınca olanlar oldu! Alman hoca duydukları karşısında kahkahalara boğuldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un röportaj verirken hapşırması ve sonrasında yaşanan diyalog büyük ilgi çekti. "Çok yaşa" ve "Sen de gör" ifadelerinin anlamlarını soran Alman hoca aldığı cevaplar karşısında "Öğreniyorum" diyerek kendisini gülmekten alamadı.

STEFAN KUNTZ: ÖĞRENİYORUM

Röportaj sırasında hapşıran Alman hoca, kendisine "Çok yaşa" denilmesi sonrası bu ifadenin anlamını sordu. Tercümanının "Çok yaşa" ve "Sen de gör" ifadelerinin anlamlarını açıklaması sonrası Stefan Kuntz "Öğreniyorum" diyerek güldü. Yaşanan renkli anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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