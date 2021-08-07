Kuluncak'ta 2 bin 870 dekar arazi suya kavuşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuluncak'ta 2 bin 870 dekar arazi suya kavuşacak

Kuluncak'ta 2 bin 870 dekar arazi suya kavuşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın Kuluncak İlçesi Karaçayır Sulaması inşaatı işine ait sözleşme kapsamında 2 bin 870 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli boru şebekesi ile sulanması sağlanacak.

Malatya'nın Kuluncak İlçesi Karaçayır Sulaması inşaatı işine ait sözleşme kapsamında 2 bin 870 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli boru şebekesi ile sulanması sağlanacak.

Kuluncak Karaçayır Göleti Sulaması inşaatı işine ait sözleşme, yüklenici firma ile imzalandı. Atılan imza sonrasında Karaçayır Sulaması İnşaatı işine ait sözleşme kapsamında 2 bin 870 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak.

Böylece, muhtemelen önümüzdeki yıl Kuluncak İlçesi'nde 2 bin 870 dekar tarıma elverişli arazi suya kavuşmuş olacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Burak Elmas Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuluncak'ta 2 bin 870 dekar arazi suya kavuşacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 17:28:24. #1.14#

title