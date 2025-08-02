Düzce'de Rafting Coşkusu: Serinlemek İçin Melen Çayı'na Akın

Düzce'de Rafting Coşkusu: Serinlemek İçin Melen Çayı'na Akın
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Düzce'de hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Melen Çayı'nda rafting yaparak serinleme ve eğlence fırsatı buldu. 16 kilometrelik parkurda adrenalin dolu anlar yaşandı.

Düzce'de maceraseverler, Melen Çayı'nda rafting yaparak hem serinledi hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Düzce'de rafting yaparak serinlemek isteyenler, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na geldi.

Botlarını suya indiren adrenalin tutkunları, 16 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, sıcaklıktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin bölgeye akın ettiğini söyledi.

Parkurdaki zorluk derecesinin su seviyesine göre arttığını belirten Tepe, ziyaretçilerin bölgeden memnuniyetle ayrıldığını kaydetti.

Tepe, hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle hafta sonu da hafta içi de yoğunluk yaşandığını aktararak, "İnsanların keyifli zaman geçirmesi bizleri mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
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