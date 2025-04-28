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Çanakkale'de Aile Yılı Kapsamında Oryantiring Etkinliği Düzenlenecek

Çanakkale'de Aile Yılı Kapsamında Oryantiring Etkinliği Düzenlenecek
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Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 18 Mayıs Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda oryantiring etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik için son başvuru tarihi 30 Nisan.

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Aile Yılı" kapsamında oryantiring etkinliği düzenlenecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda 18 Mayıs Pazar günü düzenlenecek oryantiring etkinliği 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin son başvuru tarihinin 30 Nisan Çarşamba olduğu duyuruldu.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
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