Küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandı
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Küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandı

23.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:49
Küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2020 Yılı Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi kapsamında küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandığı bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2020 Yılı Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi kapsamında küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 2020 Yılı Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi kapsamında küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandığını belirtti. - KÜTAHYA

Küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandı
Küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandı
Küçükbaş hayvanların sayım ve tespit işlemlerine başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:52:06. #1.15#
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