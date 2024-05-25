Eski SEC Başkanından Önemli Ethereum ETF Açıklaması

Eski SEC Başkanı Jay Clayton, Ethereum tabanlı borsa yatırım fonlarının (ETF) onay sürecinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Clayton, SEC'in Ethereum ve Bitcoin ETF'leri arasındaki farklılıkları ve piyasa etkinliğiyle ilgili soruları değerlendirdi. Clayton, onay sürecinin iki aşamalı olduğunu ve hâlâ çözülmesi gereken sorunlar bulunduğunu vurguladı.

Clayton Gözüyle Ethereum ETF Onayının Yol Haritası

Eski Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton, Ethereum tabanlı borsa yatırım fonlarının (ETF) yakın gelecekte onay alabileceğini, ancak hala çözüme kavuşturulması gereken bazı pürüzlerin olduğunu ifade etti.

Clayton konu hakkında yaptığı açıklamada, SEC'in Ethereum ETF'leri için vereceği ilk onayın iki aşamalı bir süreç olacağını belirtti. "Listeleme için onay kısa süre önce verildi, fakat ürünün kendisi için hala ek bir onay gerekiyor" diyen Clayton, fonların piyasaya sürülmeden önce tescil beyanlarının onaylanması gerektiğini, bunun da şu an için belirsizliğini koruduğunu sözlerine ekledi. Tescil beyanı, yatırımcılara fon hakkında şeffaf bilgiler sunarak bilinçli yatırım kararları almalarını sağlayan önemli bir dokümandır.

Benzer bir sürecin daha önce Bitcoin ETF'leri için de yaşandığını hatırlatan Clayton, o dönemde yaşanan sorunların büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu ifade etti. "Perşembe günü itibarıyla piyasanın teknik olarak bu ürünü listelemeye hazır olduğu belirlendi, ancak cevaplanması gereken başka sorular da var." diye konuştu.

2017-2020 yılları arasında SEC başkanlığı yapan Clayton, o dönemde kripto para ETF'lerinin onaylanmasındaki en büyük engelin piyasa etkinliği olduğunu söyledi. Son yıllarda ise hem Bitcoin hem de Ethereum spot piyasalarında kayda değer gelişmeler yaşandığını belirten Clayton, spot kripto işlem hacminin 2021 ortalarında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını hatırlattı.

Clayton ayrıca, Ethereum ve Bitcoin ETF'lerinin onay süreçlerindeki farklara da değindi. Bu iki kripto paranın menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğu konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirten Clayton, CFTC ve mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'in Bitcoin'i bir emtia olarak kabul ettiğini, ancak SEC'in henüz Ethereum için resmi bir açıklama yapmadığını ifade etti.

Bir yatırımın emtia mı yoksa menkul kıymet mi olduğunu belirleyen temel farkı da açıklayan Clayton, "Eğer bir token ağ oluşturma amacıyla kullanılıyor ve ağ kurulduktan sonra büyük kazançlar vaat ediyorsa, bu bir menkul kıymet olur. Ancak ağ oluştuktan sonra o token artık ağda kullanım amaçlıdır." dedi.

Clayton'ın öngörülerine göre Ethereum ETF'leri en erken Temmuz veya Ağustos gibi işlem görmeye başlayabilir. Bu tahmin, JPMorgan'ın daha önce paylaştığı ve ETF'lerin Kasım'dan çok daha erken bir tarihte onaylanabileceği yönündeki beklentileriyle de uyumlu.