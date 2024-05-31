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Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı

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Japonya'nın Tokyo merkezli kripto para borsası DMM Bitcoin, büyük bir siber saldırı sonucunda 300 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çalındığını duyurdu. Şirket, çalınan Bitcoin miktarını karşılayacaklarını ve müşterilerinin Bitcoin varlıklarının güvence altında olduğunu taahhüt etti. Bu olay, kripto para dünyasında güvenlik konusunu yeniden gündeme getirirken, DMM Bitcoin'in siber güvenlik önlemlerini artıracağını ve olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattığını belirtti.

Japonya merkezli kripto para borsası DMM Bitcoin, büyük bir güvenlik ihlali sonucu 300 milyon dolar değerinde Bitcoin kaybettiğini açıkladı. Şirket, müşteri mağduriyetini gidereceğini belirtti. Bu olay, kripto para dünyasında güvenlik konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kripto Para Dünyasında Güvenlik Endişeleri Yeniden Gündemde

Tokyo merkezli kripto para borsası DMM Bitcoin, büyük çaplı bir siber saldırıya uğradığını ve bunun sonucunda 300 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çalındığını duyurdu. DMM Group bünyesindeki borsa, resmi web sitesi üzerinden yayınladığı basın açıklamasında, 31 Mayıs 2024 Cuma günü öğle saatlerinde dijital cüzdanlarından izinsiz bir şekilde Bitcoin transferi yapıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Toplamda 4,502.9 Bitcoin'in çalındığı bu olayda, şirket yetkilileri müşterilerine bir güvence vererek, yaşanan zararın telafi edileceğini ifade etti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Grup şirketlerimizin desteğiyle, çalınan Bitcoin miktarını karşılayacağımızı ve tüm müşterilerimizin Bitcoin varlıklarının güvence altında olduğunu taahhüt ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

DMM Bitcoin, yaşanan bu talihsiz olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattıklarını ve siber güvenlik önlemlerini daha da artıracaklarını vurguladı. Şirket, müşterilerinden özür dileyerek, en kısa sürede normal işleyişe dönmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Bu olay, son yıllarda kripto para borsalarına yönelik artan siber saldırıların bir yenisi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, dijital varlıkların güvenliğini sağlamak için borsaların ve kullanıcıların siber güvenlik konusunda daha bilinçli olması gerektiğini vurguluyor

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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