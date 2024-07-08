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Almanya Bitcoin varlıklarıyla dikkat çekiyor

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Almanya sahip olduğu Bitcoin varlıklarıyla kripto para piyasalarında önemli dalgalanmalara sebebiyet veriyor. Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence'ın raporuna göre Almanya'nın yaklaşık 2,2 milyar dolar değerinde Bitcoin'e sahip olduğu ve bu durumun kripto para piyasalarında satış baskısı oluşturduğu belirtiliyor.

Almanya, kripto para dünyasında dikkat çekici bir rol oynamaya devam ediyor. Ülke sahip olduğu Bitcoin varlıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler sebebiyle kripto para piyasalarında önemli dalgalanmalara sebebiyet veriyor.

Almanya Bitcoin Satışlarıyla Piyasaları Sarsıyor

Almanya, Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence'ın son raporuna göre Avrupa'nın ekonomik devi yaklaşık 2,2 milyar dolar değerinde Bitcoin'e (BTC) sahip. Bu miktar, tam olarak 39.826 BTC'ye tekabül ediyor.

Bu durum, kripto para piyasalarında ciddi bir satış baskısı potansiyeli oluşturuyor. Söz konusu Bitcoin miktarı, son 24 saatte gerçekleşen 25,3 milyar dolarlık işlem hacminin neredeyse yüzde 9'una denk geliyor. Bu da Bitcoin fiyatları üzerindeki belirsizliği artırıyor.

Alman hükümetinin elindeki Bitcoin'lerin kaynağı, 2023'ün başlarında ortaya çıktı. Alman Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA), 2013 yılında faaliyet gösteren gizlilik odaklı bir internet sitesinin operatörlerinden toplam 49.857 BTC ele geçirdiğini açıkladı. Haziran ayı ortalarından itibaren hükümet, bu Bitcoin'lerin 10.000'den fazlasını piyasaya sürdü.

Bu satışların etkisi, Bitcoin fiyatlarında kendini gösterdi. Verilere göre Bitcoin'in fiyatı son dört haftada yüzde 20 düşerek 55.490 dolara geriledi. Sadece geçen hafta içinde Bitcoin'de yaşanan düşüş oranı ise yüzde 13 oldu.

Bu gelişmeler karşısında bazı kripto para dünyası aktörleri harekete geçti. Tron'un kurucusu Justin Sun, Alman hükümetine piyasa dışı bir yöntemle Bitcoin satın alma teklifinde bulundu. Sun amacını, bu satışların spot fiyat üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak olarak açıkladı.

Bazı analistler, Almanya'nın bu hamlesini stratejik bir hata olarak değerlendiriyor. Blockware Intelligence'ın yayımladığı bir raporda, "Alman Hükümeti'nin son birkaç haftada 390 milyon dolar değerinde Bitcoin'i nakde çevirmesi stratejik bir hatadır." ifadesi yer aldı. Analistler, Bitcoin'in sınırlı arzı ve üretimindeki zorluklar nedeniyle giderek daha değerli hale geleceğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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