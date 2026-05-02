WisdomTree kripto ETP'lerine ilk çeyrekte 137 milyon dolar net giriş oldu

Kripto ETP'lerdeki toplam yönetim altındaki varlıklar çeyrek sonunda yaklaşık 1,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2025 ilk çeyreğine kıyasla yüzde 15'lik bir artışa karşılık geliyor. Ancak çeyrek başındaki yaklaşık 2,2 milyar dolarlık kripto ETP varlığı, dijital varlık fiyatlarının genelde gerilemesiyle 596 milyon dolar değer kaybetti.

WisdomTree'nin toplam yönetim altındaki varlıkları ise 152,6 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda yüzde 30'un üzerinde büyüdü. Büyüme, ABD ve Avrupa'da listelenen ürünlere yönelik güçlü girişlerden kaynaklandı.

YENİ KRİPTO ÜRÜNLER VE TOKENİZASYON ATAĞI

Firma çeyrek içinde Bitcoin, Ethereum (ETH), XRP ve Solana (SOL) fiyatlarını takip eden yeni kripto ETP'ler piyasaya sürdü.

WisdomTree şubat ayında ABD'de tescilli bir tokenize yatırım fonu için bir ilke imza atmıştı. Firmanın WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (WTGXX) adlı ürünü, 7/24 işlem ve anlık uzlaştırma özelliğiyle faaliyete geçmişti.

Firma ayrıca gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanında da aktif. WisdomTree, fonlarını Arbitrum, Avalanche, Base ve Optimism gibi Ethereum tabanlı ve Ethereum uyumlu zincirlere ek olarak EVM dışı bir zincir olan Stellar üzerinde konuşlandırıyor.