Wall Street devi kripto hisselerinde ısrarcı

Hacimdeki düşüş bankanın kendi ölçümüne göre önceki daralmalardan ayrışıyor. Bankanın Amerika kıtasındaki aracı kurumlar ile kripto sektörünü inceleyen raporunda işlem faaliyetinin son zirvesinden yaklaşık yüzde 75 gerilediği belirtildi. Analistler mevcut yavaşlamanın, incelenen önceki beş hacim daralmasının tamamından daha uzun sürdüğünü aktardı.

Fiyatlarda ise tablo tersine döndü. Toplam kripto piyasa değeri son bir haftada yaklaşık yüzde 21 toparlanarak 2,8 trilyon dolara ulaştı. Goldman analistlerine göre toplam piyasa değeri bu seviyeyi koruyabilirse hacimler de toparlanmaya başlayabilir. Analistler, yükselen fiyatların borsalardaki bireysel ve kurumsal işlem faaliyetini artırabileceğini belirtti.

Bankanın 2026'nın ikinci yarısına ilişkin görünümü de daha olumlu hale geldi. Rapor bu değişimi token fiyatlarındaki güçlenmeye, ABD'deki düzenlemelerin gelişimine ve platformlara spot işlemler dışında gelir sağlayan yeni ürünlere bağlıyor.

COINBASE HEDEFİ 173 DOLARDAN 196 DOLARA ÇIKARILDI

Goldman analisti James Yaro, Coinbase için hedef fiyatı 173 dolardan 196 dolara yükseltti. Banka Robinhood için de 124 dolarlık hedef belirledi.

İki hisse de aynı seansta değer kazandı. Coinbase günü yüzde 3,58 artışla 185,90 dolardan, Robinhood ise yüzde 7,44 artışla 111,33 dolardan kapattı. Haftalık bazda Coinbase yüzde 21'in, Robinhood yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

Hedeflerin piyasa beklentisiyle ilişkisi de dikkat çekiyor. Coinbase için 29 analistin ortalama hedefi 196,55 dolar. Goldman'ın 196 dolarlık hedefi bu ortalamaya yakın bulunuyor. Robinhood'da 26 analistin ortalaması 120,08 dolarda kalıyor ve bankanın 124 dolarlık hedefi bu ortalamanın üzerine çıkıyor.

Bankanın gerekçesi kripto işlem hacmiyle sınırlı kalmıyor. Analistler iki şirketin tokenleştirilmiş hisse senetleri, tahmin piyasaları ve sürekli vadeli işlemler gibi alanlara açılmasına dikkat çekiyor. Bu ürünler spot kripto işlem hacmi zayıfladığında şirketlerin gelir kaynaklarını çeşitlendirebiliyor. Ancak türev ürünler, menkul kıymetler ve olay sözleşmeleri konusunda yeni düzenleme soruları da doğuruyor.

Rakamlar bu genişlemenin hızını gösteriyor. Coinbase'in tahmin piyasası faaliyeti, kullanıma sunulmasından iki ay geçmeden yıllıklandırılmış 100 milyon dolar gelire ulaştı. Erken dönem hacmin büyük bölümü spor sözleşmelerinden geldi. Ancak bazı eyalet düzenleyicileri, belirli sözleşmelerin lisanssız kumar sayılıp sayılmayacağını sorguluyor.

Robinhood için Bernstein'ın haziran ayındaki projeksiyonu öne çıkıyor. Şirketin tahmin piyasası gelirinin 2025'teki 150 milyon dolardan 2026'da 586 milyon dolara çıkabileceği öngörülüyor, bu beklentinin bir bölümü FIFA Dünya Kupası'na bağlı işlemlerden geliyor. Robinhood temmuz ayında Robinhood Chain adlı Ethereum ikinci katman ağını da devreye aldı. Ağ tokenleştirilmiş hisseler için kuruldu ve uygun kullanıcılar ABD piyasasının normal işlem saatleri dışında işlem yapabiliyor. Buna karşın tokenleştirilmiş araçlar, sıradan hisselerin taşıdığı mülkiyet, oy ve ortaklık haklarını sağlamayabiliyor.

BANKA XRP FONLARINA GERİ DÖNDÜ

Goldman'ın 13F bildirimindeki XRP ETF görünümü de değişti. Banka ikinci çeyrek 13F bildiriminde beş ayrı spot XRP borsa yatırım fonunda yaklaşık 86,5 milyon dolarlık varlık açıkladı. Söz konusu fonlar Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares ve Grayscale tarafından sunuluyor.

XRP fonları ikinci çeyrek sonunda yeniden listeye girdi. Banka 2025 sonunda dört XRP fonunda 153,8 milyon dolarlık pozisyon raporlamıştı. İlk çeyrek sonu raporunda ise XRP ve Solana fonlarına ilişkin bir kayıt bulunmuyordu.

Bildirimin ne anlama geldiği konusunda dikkatli olmak gerekiyor. 13F raporları, bildirim yükümlülüğü bulunan kurumsal yatırım yöneticilerinin çeyrek sonunda tuttuğu belirli ABD menkul kıymet pozisyonlarını gösteriyor. Dönem içindeki her işlemi kapsamıyor, pozisyonun müşteri adına mı bankanın kendisi için mi tutulduğunu belirtmiyor ve iki bildirim arasında açılıp kapanan işlemleri göstermiyor. Yani rapor, Goldman'ın haziran sonunda bu pozisyonları taşıdığını doğruluyor, XRP üzerine yön bahsi yaptığını kanıtlamıyor.

Bankanın varlık yönetimi biriminde de bir adım var. Goldman ağustos ayında Neos Investments'ı 2,25 milyar dolara kadar bir bedelle satın almak için anlaştı ve işlem düzenleyici onayına bağlı. Neos, opsiyon stratejili 19 gelir ETF'sinde 30 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor, bu ürünlerden üçü Bitcoin ve Ethereum'a bağlı getiri sunuyor. Satın almanın onay çıkması halinde 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Düzenleme takvimi bundan sonrasını belirleyecek. Bankanın anketine katılanların yüzde 35'i belirsiz kuralları piyasaya girişin önündeki en büyük engel olarak gösterdi, yüzde 32'si de düzenleme netliğini benimsemeyi hızlandıracak ana etken saydı. CLARITY Yasası'nın Senato'daki usul oylaması 15 Eylül'de yapılacak. Goldman Genel Müdürü David Solomon, bankacılık sektöründeki itirazlara rağmen yasanın ilerlemesini destekliyor.

Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 600 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 81 bin 269 doları görmüştü. Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksini de bekliyor çünkü rakam tahvil getirilerini ve faiz beklentisini etkileyerek hem Bitcoin'i hem borsada işlem gören kripto şirketlerini hareketlendirebiliyor.

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