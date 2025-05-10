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Varlık devi BlackRock kripto ETF geleceği için SEC ile görüştü

Varlık devi BlackRock kripto ETF geleceği için SEC ile görüştü
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Dünyanın en büyük varlık yönetim firması BlackRock, kripto para ETF'lerinde staking ve opsiyon imkanlarını görüşmek üzere SEC kripto görev gücü ile buluştu. Şirket temsilcileri, staking yeteneklerine sahip ETP'lerin düzenlenmesi ve kripto ETF'ler için opsiyon parametrelerini değerlendirdi. Bu toplantı, Trump yönetimindeki SEC'in kripto dostu yaklaşımının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

BlackRock temsilcilerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kripto görev gücüyle gerçekleştirdiği toplantı, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Dijital Varlıklar Başkanı Robert Mitchnick'in de yer aldığı bu görüşme, kripto ETF'lerin onaylanma standartları ve özellikle spot Ethereum ETF'leri için staking potansiyelinin değerlendirilmesine odaklandı.

BlackRock Kripto ETF Staking İçin SEC Desteği Aranıyor

BlackRock gibi dev kurumların SEC ile kripto konularında diyalog kurması, sektör için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Düzenlenen toplantıda, "kripto varlıkların düzenlenmesiyle ilgili sorunları ele alma yaklaşımları" konuşuldu ele alındı. BlackRock'ın mart ayında spot Ethereum ETF'leri için staking potansiyelinden bahsetmesi, bu konunun şirket için stratejik öneme sahip olduğunu gösteriyor.

SEC'in geçen ay BlackRock, Grayscale ve Bitwise'ın spot Ethereum ETF'leri üzerinde opsiyon ticaretine izin vermesi, düzenleyici ortamın daha uzlaşmacı hale geldiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetimi altında görevlendirilen SEC Başkanı Paul Atkins, dijital varlıklardan "büyük faydalar" beklediğini ve kripto için destekleyici bir düzenleyici çerçeve oluşturmak üzere yasa koyucularla çalışmayı planladığını hedeflediğini belirtti.

Bu yaklaşım, önceki SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto paranın "dolandırıcılık ve manipülasyonla dolu olduğu" görüşünden önemli bir farklılık gösteriyor. Gensler döneminde başlatılan birçok yasal takibin kendisi ayrıldıktan sonra düşürülmesi rafa kaldırılması da bu değişimin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Pazartesi günü Cumhuriyetçi Komiser Hester Peirce liderliğindeki görev gücünün tokenizasyonu tartışmak üzere dördüncü yuvarlak masa toplantısını düzenleyecek olması, SEC'in kripto dünyasıyla aktif diyaloğunun devam edeceğini kanıtlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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