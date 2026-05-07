VanEck'ten iddialı Bitcoin öngörüsü

VanEck dijital varlıklar araştırma direktörü Matthew Sigel, Bitcoin'in mevcut 81 bin dolar seviyesinden beş yıl içinde 1 milyon dolara çıkabileceğini belirtti. Sigel "Yarım on yıl içinde mümkün olduğunu düşünüyorum. Demografik trendlere ve genç yatırımcıların Bitcoin'e yatırım yapma niyetlerine baktığınızda bu görülüyor." dedi.

Hedef iddialı bir öngörü. Bitcoin şimdiye kadar 126 bin doların çok üzerine çıkmadı. Ancak sektördeki başka isimler de benzer tahminlerde bulunuyor. Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan geçen ay Bitcoin'in 1 milyon dolara ulaşabileceğini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da çarşamba günü Bitcoin'in 1 milyon doları aşacağını ifade etti.

Şirketin CEO'su Jan Van Eck ise 2024'te Bitcoin'in 300 bin dolara ulaşabileceğini öngörmüştü.

BİTCOİN'İ VİDEO OYUNLARINA BENZETTİ

Sigel 1 milyon dolar hedefinin gerekçesini ilginç bir benzetmeyle açıkladı. "Video oyun sektörü gibi olacak. 30 yıl önce sadece çocuklar video oyunu oynuyordu, şimdi Elon Musk oynuyor." diyen Sigel, "İnsanlar bırakmıyor. Bitcoin'i de bırakmıyorlar. İlk merkez bankası rezervleri için Bitcoin alıyor. Bu büyük bir trend ama yol boyunca çok oynak olacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan yükseliş öngörüsünde bulunan isimlerin çoğunun sektörde doğrudan çıkarı bulunuyor. Eric Trump Bitcoin madenciliği ve hazine şirketi American Bitcoin'in kurucu ortağı. VanEck, Bitcoin ETF'si başta olmak üzere çeşitli dijital varlık fonlarını yöneten ve bu alanda önemli yatırımlara imza atan bir yatırım şirketidir.

Serkan KÖSE
