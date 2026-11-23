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Ripple'ın dolara endeksli stablecoini Ripple USD (RLUSD), piyasa değerine göre dünyanın en büyük beşinci stablecoini oldu. RLUSD bu yükselişle World Liberty Financial USD (USD1), Global Dollar (USDG) ve PayPal USD'yi (PYUSD) geride bıraktı.

Listede RLUSD'nin önünde yalnız Tether'in USDT'si, Circle'ın USDC'si, Ethena'nın USDe'si ve DAI bulunuyor. RLUSD Aralık 2024'te piyasaya çıkmıştı.

ARZ 2,85 MİLYAR DOLARLA REKORDA

Ripple'ın verilerine göre RLUSD'nin XRP Ledger (XRPL) ve Ethereum (ETH) ağlarındaki toplam arzı 2,85 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bunun yaklaşık 2,09 milyar doları Ethereum, 768 milyon doları XRPL üzerinde bulunuyor.

RLUSD geçen hafta 75,4 milyon dolarlık artışla stablecoinler arasında en hızlı büyüyen oldu. Ripple'ın eski yöneticisi Anthony Welfare'e göre arz son üç haftada yaklaşık yüzde 20 artarak 2,42 milyar dolardan 2,9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde USDT'nin arzı 5 milyar dolar, USDC'ninki 3 milyar dolar azaldı. Welfare, X hesabından "Şu anda büyüyen tek büyük stablecoin RLUSD" yorumunu yaptı.

XRPL HACİMDE ÖNE ÇIKTI

XRPL, RLUSD arzının yaklaşık yüzde 27'sini barındırmasına rağmen geçen haftaki işlem hacminin yüzde 57'sini, yaklaşık 6,7 milyar doları üstlendi. Ethereum'daki hacim aynı hafta yaklaşık 5 milyar dolar oldu.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Mart 2025'te verdiği bir röportajda RLUSD'nin ilk beşe gireceğini öngörmüştü. RLUSD bu hedefe iki yıl dolmadan ulaştı.