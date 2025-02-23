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Ünlü sanatçı Kanye West kripto dünyasını Swasticoin ile karıştırdı

Ünlü sanatçı Kanye West kripto dünyasını Swasticoin ile karıştırdı
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Kanye West, Swasticoin adlı yeni kripto para birimini duyurdu. Yahudi toplumuna öncelik vereceğini açıklayan sanatçı, token arzının yüzde 70'ini kendine ayırmayı planlıyor. Binance kurucusu CZ ile iletişime geçen West'in bu girişimi, kripto dünyasında tartışmalara yol açtı.

Müzik dünyasında Ye olarak bilinen Kanye West, kripto para piyasasında yeni bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Sanatçı, Swasticoin adını verdiği yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurarak sektörde şaşkınlık yarattı. Özellikle token dağıtımının öncelikle Yahudi toplumuna yapılacağını açıklaması ve projenin yüzde 70'lik kısmını kendisine ayırmayı planlaması, kripto dünyasında endişeyle karşılandı.

Ye'nin Kripto Hamlesi Tartışmalara Sebep Oldu

Müzik dünyasında Kanye West olarak tanınan ve şimdilerde Ye adını kullanan sanatçı, kripto para piyasasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından art arda yaptığı paylaşımlarda, "Swasticoin" adını verdiği yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyuran sanatçı, sektörü şaşkınlığa uğrattı. Bu açıklama, Ye'nin daha önce kripto projelerini "hype avcılığı" olarak nitelendirmesinin ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekici bulundu.

Sanatçının son dönemde Yahudi toplumuna yönelik sarf ettiği tartışmalı sözlerin devamı niteliğindeki bu girişimde, token dağıtımının öncelikle Yahudi toplumuna yapılacağı belirtildi. Ye, konuyla ilgili paylaşımında "Swasticoin için sözleşme adresini ilk olarak Yahudi insanlara, dostlarıma ve aileme açacağım. Bakalım stereotiplerin var olmasının bir sebebi var mı?" ifadelerini kullandı.

Sektör kaynakları, Ye'nin çeşitli Blockchain platformlarıyla ilgili araştırmalar yaptığını ve Binance'in kurucu ortağı Changpeng Zhao ile iletişim kurmaya çalıştığını bildirdi. Zhao, Ye'nin bir paylaşımını alıntılayarak "Bir retweet onu 33,2 milyon takipçiye mi ulaştırdı? Vay canına" yorumunda bulundu.

Projeyle ilgili bilgi veren üç farklı kaynak, sanatçının planlanan token arzının yüzde 70'ini kendisine ayırmayı düşündüğünü ve bu dijital varlığın Shopify'ın Yeezy mağazasına uyguladığı kısıtlamaları aşmak amacıyla kullanılacağını öne sürdü. Aynı kaynaklar, tokenın isminin YZY olabileceğini de belirterek, bunun Swasticoin projesinden farklı bir girişim olabileceğine işaret etti.

Bu hamle, Ye'nin Nazi sembolizmini kullanma eğiliminin devamı niteliğinde görülüyor. Yakın zamanda "Heil Hitler" ifadesinin kısaltması olan HH-01 isimli ve gamalı haç içeren tişörtleri piyasaya süren sanatçı, bu ürünleri Super Bowl sırasında reklam aracılığıyla tanıtmış, ancak ilgili web sitesi kısa süre sonra erişime kapatılmıştı.

Ye'nin son paylaşımında "Kendi Blockchain ağımı başlatma zamanı geldi" açıklaması, yeni projelerin habercisi olarak değerlendiriliyor. Ancak sanatçının öngörülemeyen kararları ve proje geçmişi nedeniyle, bu girişimin yön değiştirme veya iptal edilme olasılığı da bulunuyor.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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