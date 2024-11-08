Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Trump'tan kripto dünyasına müjde: ABD kripto düzenlemeleri değişiyor

Trump'tan kripto dünyasına müjde: ABD kripto düzenlemeleri değişiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi, SEC başkanlığındaki değişiklikler ve Cumhuriyetçi Parti'nin Senato çoğunluğu ile ABD'de kripto para düzenlemeleri önemli ölçüde değiştirecek. Yeni dönem, kripto para endüstrisine daha uygun bir yasal çerçeve sunacak.

ABD'de Bitcoin destekçisi Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna dönüşü, ABD'de kripto para düzenlemelerinin yeniden şekillendirecek. Cumhuriyetçi Parti'nin zaferi, daha esnek SEC politikaları ve kripto endüstrisi üzerindeki hükümet denetiminin azalması gibi önemli değişiklikleri müjdeliyor.

ABD Kripto Para Piyasalarında Yeni Bir Dönem Başlıyor

ABD'deki başkanlık seçimlerinden galip ayrılan Donald Trump'ın kripto para piyasalarına yönelik olumlu yaklaşımı, sektör temsilcilerini heyecanlandırdı. 6 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin de çoğunluğu elde etmesi, kripto düzenlemelerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Merkezi olmayan finans uygulaması Fintopio'nun CEO'su ve Binance'in eski üst düzey yöneticisi Steve Milton, yeni dönemde SEC'in yapısında önemli değişiklikler beklediklerini açıkladı. Milton, konu hakkında yaptığı açıklamada Trump yönetiminin bankacılık düzenlemelerinde de değişikliklere gidebileceğini ve kripto sektörü üzerindeki devlet kontrolünün azalabileceğini vurguladı.

Fideum şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Anastasija Plotnikova, seçim sonuçlarını "ABD kripto düzenlemeleri açısından tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Plotnikova, yeni dönemde inovasyon ve rekabetin artacağını, ayrıca nitelikli iş gücünün ABD'ye yöneleceğini belirtti.

Nansen analisti Edward Wilson ise Trump yönetiminin kripto para borsalarında yeni yatırım ürünlerine onay verebileceğini öngördü. Wilson, özellikle ilk Ethereum borsa yatırım fonunun onaylanma olasılığının yüksek olduğunu ve bu durumun ETH için önemli bir gelişme olacağını ifade etti. dYdX Vakfı CEO'su Charles d'Haussy de bu süreçte Avrupa'nın, Ethereum stake ETF konusunda ABD'yi geride bırakabileceğine dikkat çekti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına bağırdı: Allah büyüktür

 Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Belediye Başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu
Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Al Riyadh Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Riyadh Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 8 Kasım Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Fatih Oral öldü mü? Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü? A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ) Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hangi partide siyaset yapıyor? Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü? 9-10 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? 9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.