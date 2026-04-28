Trump tahmin piyasaları konusunda geri adım attı

"Bilmiyorum. Bunu seven çok zeki insanlar tanıyorum. Anlaşamıyoruz, ama onlar bunu seviyor" diyen Trump, "Pek çok başka ülke bunu yapıyor. Onlar yaparken biz yapmıyorsak geride kalırız" diye ekledi.

Trump'ın pazar günündeki açıklamaları, perşembe günü Beyaz Saray'da gazetecilerin İran savaşıyla bağlantılı olaylar üzerine yapılan bahisler hakkındaki sorusuna verdiği yanıtın hemen ardından geldi. Başkan o gün "Tüm dünya maalesef bir tür kumarhaneye dönüştü" diyerek tahmin piyasalarını hiçbir zaman desteklemediğini ancak "olduğu gibi kabul etmek" gerektiğini söylemişti.

TRUMP: "BUNU SEVEN ÇOK İNSAN TANIYORUM, GERİDE KALAMAYIZ"

Tahmin piyasası platformları Polymarket ve Kalshi, mart ayında birlikte 23,6 milyar dolarlık rekor işlem hacmine ulaştı. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ağustos ayında Polymarket'a yatırım yaptı ve şirketin danışma kuruluna katıldı. Ocak 2025'te ise rakip platform Kalshi'ye de danışman oldu.

Trump, göreve başlarken Trump Media'daki hisselerini, Trump Jr.'ın tek mütevelli olduğu bir vakfa devretti. Buna karşın Trump Media, ekim ayında bayrak sosyal medya sitesi Truth Social üzerinden Crypto.com ortaklığıyla tahmin piyasaları başlatacağını duyurmuştu.