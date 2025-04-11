Trump resmen imzaladı: Kripto dünyasında tarihi zafer

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, önceki yönetim döneminde getirilen ve merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerine İç Gelir Servisi'ne (IRS) işlem bildirimi zorunluluğu yükleyen düzenlemeyi resmen yürürlükten kaldıran ortak kongre kararnamesini imzaladı. Kripto endüstrisinin yoğun lobi çalışmaları neticesinde atılan bu adım, tarihte yasalaşan ilk özel kripto tasarısı olma özelliğini taşıyor. Karar, sektör temsilcileri tarafından Amerikan inovasyonunun önünü açan önemli bir zafer olarak nitelendirildi.

Kongre onayladı: ABD kriptoda yeni bir çağ başlattı

Merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerinin İç Gelir Servisi (IRS) nezdinde geniş kapsamlı raporlama yapmasını öngören ve Biden döneminde getirilen düzenleme, Kongre'nin hızla hazırladığı ortak kararla iptal edildi. İlgili kural, 2027 itibarıyla DeFi platformlarından elde edilen brüt gelirlerin ve işlem yapan vergi mükelleflerinin detaylı bir şekilde bildirilmesini amaçlıyordu. Ancak Ohio Temsilcisi Mike Carey'nin de desteklediği iptal tasarısı, 10 Nisan'da Trump tarafından imzalanarak yürürlükten kaldırıldı.

Kararı savunan çevreler, DeFi Broker Kuralı'nın gereksiz bürokrasi yükü getirdiğini ve yatırımcı mahremiyetini zedelediğini vurguluyordu. Eleştirmenler ise kuralın kaldırılmasının zengin vergi sahtekârlarına yeni bir boşluk yaratacağını öne sürdü. Buna karşın senato ve Temsilciler Meclisi süreçlerini hızla tamamlayan Kongre, nihai kararı Trump'ın onayına sundu. Eski Başkan da beklendiği gibi tasarıyı imzaladı ve böylece kripto endüstrisinde ilk kez bir tasarı resmen yasalaşmış oldu.

Kripto savunuculuk grupları ve sektör temsilcileri, yeni dönemde inovasyonun artacağına dikkat çekiyor. Blockchain Association CEO'su Kristin Smith, sektörün nihayet "rahat bir nefes aldığını" ifade ederek ABD'deki geliştirici ve kurucuların çalışmalarını hızlandıracağını söyledi. Diğer yandan düzenleyici kurumlar, kripto firmalarına yönelik sert tutum ve yaptırım politikalarını büyük ölçüde gevşeteceklerini belirtiyor. Trump yönetimi, önceki dönemin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yaklaşımlarından da geri adım atarak kripto girişimlerine daha dostane bir iklim sunmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, DeFi platformlarının geniş raporlama yükünden kurtulması hem kurumsal hem bireysel yatırımcıları doğrudan etkileyebilir. Her ne kadar eleştiriler sürse de ABD'nin bu iptal kararı, küresel kripto ekosisteminde yeni bir rota çizme potansiyeli taşıyor.