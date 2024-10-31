Analistlere göre seçim yaklaştıkça bireysel yatırımcılar Bitcoin'e akın ediyor. JPMorgan analistleri ise arama motorlarında sıklıkla araştırılan "Trump kazanırsa Bitcoin fiyatı artar mı, altın yükselir mi? ABD seçimleri piyasayı nasıl etkiler?" sorularına yanıt verdi. Detaylar haberimizde...

Trump kazanırsa Bitcoin fiyatı artar mı?

ABD seçimleri yaklaşırken, JPMorgan analistleri Donald Trump 'ın kazanması durumunda, perakende yatırımcılar arasında "değer kaybı ticareti" olarak adlandırdıkları durumla yönlendirilen Bitcoin'in ivmesini daha da güçlendirebileceğini öngörüyor.

Öte yandan sadece son iki günde spot bitcoin ETF'lerine gelen net girişler 1,3 milyar dolara ulaştı ve Ekim ayındaki girişler şimdiye kadar 4,4 milyar dolar seviyesine geldi. Analistlere göre bu artış, Ocak ayındaki lansmanlarından bu yana bitcoin ETF girişlerinin üçüncü en büyük ayı oldu ve bu durum, para birimi değer kaybına karşı bir korunma aracı olarak alternatif varlıklara olan perakende ilgisiyle desteklendi. Olası bir Trump zaferinin Bitcoin fiyatında artış yaratabileceği düşünülüyor.

Trump kazanırsa altın yükselir mi?

Ayrıca yapılan incelemeler sonrası, "Genel olarak, Trump'ın kazanması perakende yatırımcıları yalnızca riskli varlıklar satın almaya değil, aynı zamanda 'değer düşürme ticaretini' daha fazla benimsemeye teşvik ettiği ölçüde, Trump'ın kazanması senaryosunda bitcoin ve altın fiyatları için ek bir yükseliş potansiyeli olabilir." ifadeleri kullanıldı.