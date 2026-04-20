Trump-İran gerilimi Bitcoin fiyatını aşağı çekti

Trump, İran'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Açıklama, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ateş açtığına dair raporların ardından geldi.

Durumu "ciddi ihlal" olarak tanımlayan Trump, müzakerelerin sonuç vermemesi halinde adım atılabileceği uyarısında bulundu. Çözüm arayışına atıfta bulunan Başkan, "Şu ya da bu şekilde gerçekleşecek." ifadesini kullandı. Aynı açıklamada görüşmelerin sürdüğü ve 22 Nisan'da dolan ateşkes süresi öncesinde anlaşmaya varılabileceği de paylaşıldı.

TAHRAN'DAN ABD'YE KARŞI SUÇLAMA

İran tarafı, suçlamaları reddetti ve ABD'yi anlaşma ihlaliyle suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin eylemlerinin ateşkes koşullarına aykırı olduğunu belirtti.

Sözcü, açıklamasında liman ablukasının "uluslararası hukuka aykırı bir uygulama" olduğunu belirtti. Açıklamada Birleşmiş Milletler Şartı'ndaki hükümlere de atıfta bulunuldu.

İran'ın açıklamasında mevcut durum, tek taraflı bir ihlal yerine iki taraflı gerilim tırmanması olarak değerlendirildi. Karşılıklı suçlamalar ateşkesin durumu konusundaki belirsizliği artırdı.

BİTCOİN 75 BİN 500 DOLARA GERİLEDİ

Yenilenen gerilime ilişkin raporların gündeme gelmesiyle düşüş ivmelendi. Piyasa verilerine göre Bitcoin, müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair ilk haberlerin ardından önce 78 bin doların üzerine çıkmıştı. İki taraftan gelen çelişkili güncellemeler yönü aşağıya çevirdi.

Kripto para piyasası aynı dönemde genel olarak oynaklığa sahne oldu. Yatırımcıların pozisyonlarını güncellediği piyasada Bitcoin fiyatı son seanslarda dar bir bantta hareket etti. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken piyasa katılımcıları ateşkesle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.