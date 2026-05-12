Tom Lee Ethereum için kripto baharı ilan etti

Bitmine geçen hafta 26.659 ETH satın aldı ancak haftalık alım hızını önceki haftalardaki 100 bin ETH seviyesinden düşürdü. Şirket başkanı Tom Lee yavaşlamanın nedenini açıklayarak "Yüzde 5 hedefine 2026 sonunda ulaşmayı planlıyorduk. Önceki hızla temmuz ortasında varacaktık." dedi.

BİTMİNE STAKING GELİRLERİNİ ARTIRIYOR

Şirketin stake edilen Ethereum miktarı toplam varlığının yüzde 90'ından fazlasına denk gelen 4.712.917 ETH'ye ulaştı. Bu pozisyonun yıllık tahmini staking getirisi yüzde 2,86 oranıyla 352 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Lee yıllıklandırılmış staking gelirlerinin 319 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Bitmine ayrıca 201 BTC ve WLD hazine şirketi Eightco'da 88 milyon dolarlık hisse ile 775 milyon dolar nakit bulunduruyor.

LEE ETH İÇİN 2.100 DOLAR SEVİYESİNİ İŞARET ETTİ

Lee Ethereum'un gelecekteki büyüme dinamiklerini Wall Street'in tokenizasyon hamlesi ve yapay zeka ajanları olarak sıraladı. Lee, "ETH mayıs sonunda 2.100 doların üzerinde kapanırsa art arda üçüncü aylık kazanç olur. Bu durum kripto ayı piyasasında hiç görülmedi. Kapanış 2.100 doların üzerinde gelirse kripto baharın geldiğini teyit eder." dedi.

Bitmine en büyük Ethereum hazine şirketi konumunu koruyor. Şirketi sırasıyla 872.984 ETH ile SharpLink ve 496.712 ETH ile The Ether Machine takip ediyor.