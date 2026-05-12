Haberler

Tom Lee Ethereum için kripto baharı ilan etti

Tom Lee Ethereum için kripto baharı ilan etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ethereum hazine şirketi Bitmine Immersion'ın toplam varlığı 5.206.790 ETH'ye ulaştı. Güncel fiyatlarla yaklaşık 12,1 milyar dolar değerindeki bu miktar Ethereum'un dolaşımdaki arzının yüzde 4,3'üne karşılık geliyor. Şirketin kripto ve nakit varlıklarının toplamı 13,4 milyar dolar olarak açıklandı.

Bitmine geçen hafta 26.659 ETH satın aldı ancak haftalık alım hızını önceki haftalardaki 100 bin ETH seviyesinden düşürdü. Şirket başkanı Tom Lee yavaşlamanın nedenini açıklayarak "Yüzde 5 hedefine 2026 sonunda ulaşmayı planlıyorduk. Önceki hızla temmuz ortasında varacaktık." dedi.

BİTMİNE STAKING GELİRLERİNİ ARTIRIYOR

Şirketin stake edilen Ethereum miktarı toplam varlığının yüzde 90'ından fazlasına denk gelen 4.712.917 ETH'ye ulaştı. Bu pozisyonun yıllık tahmini staking getirisi yüzde 2,86 oranıyla 352 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Lee yıllıklandırılmış staking gelirlerinin 319 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Bitmine ayrıca 201 BTC ve WLD hazine şirketi Eightco'da 88 milyon dolarlık hisse ile 775 milyon dolar nakit bulunduruyor.

LEE ETH İÇİN 2.100 DOLAR SEVİYESİNİ İŞARET ETTİ

Lee Ethereum'un gelecekteki büyüme dinamiklerini Wall Street'in tokenizasyon hamlesi ve yapay zeka ajanları olarak sıraladı. Lee, "ETH mayıs sonunda 2.100 doların üzerinde kapanırsa art arda üçüncü aylık kazanç olur. Bu durum kripto ayı piyasasında hiç görülmedi. Kapanış 2.100 doların üzerinde gelirse kripto baharın geldiğini teyit eder." dedi.

Bitmine en büyük Ethereum hazine şirketi konumunu koruyor. Şirketi sırasıyla 872.984 ETH ile SharpLink ve 496.712 ETH ile The Ether Machine takip ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım

İlçeyi ayağa kaldıran yıkım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

1.5 saatte servet kazanacak!

7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına 'merhaba' dedi! İşte son hali

7 yıllık esaretten kurtarılan Nazar yuvasına kavuştu! İşte son hali
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi