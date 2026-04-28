Tether'den Bitcoin madenciliği için tek katmanlı açık kaynak kontrol sistemi

Araç seti bir SDK ile kullanıcı arayüzü araçlarını bir araya getiriyor. Modüler mimaride donanım standartlaştırılmış işlevler sunuyor; bağımsız modüller çekirdek sistemi değiştirmeden eklenebiliyor. Bu yapı farklı makine, hizmet ve konumlar arasında entegrasyona imkân tanıyor. Araç seti Windows, macOS ve Linux ortamlarını destekliyor. Bireysel kurulumlardan büyük endüstriyel operasyonlara kadar ölçeklenebilecek şekilde tasarlandı.

Tether, MDK'yı daha önce açık kaynaklı hale getirdiği Mining OS üzerine inşa ettiğini açıkladı. Bu adım, şirketin Bitmain donanım tedarikçisiyle yakın bağları bulunan Bitcoin odaklı kredi ve ekipman finansman şirketi Antalpha'da yüzde 8,2 hisse açıkladığı geçen haftadan yaklaşık bir hafta sonra geldi.

MADENCİLER YAPAY ZEKAYA YÖNELİYOR

Tether madencilik altyapısına yatırımını artırırken sektörün genel tablosu farklı bir yönde seyrediyor. Riot Platforms, HIVE Digital, MARA Holdings, TeraWulf ve Cipher Mining dahil birçok madencilik şirketi, gelirleri çeşitlendirmek amacıyla güç kapasitesini yapay zeka ve yüksek performanslı bilişime yönlendiriyor.

Core Scientific geçen hafta veri merkezi genişlemesi ve kısa vadeli borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla 2031 vadeli 3,3 milyar dolarlık kıdemli teminatlı tahvil ihraç etmeyi planladığını açıkladı. Hut 8 ise pazartesi günü sunduğu belgede Louisiana'da 245 megawatt kapasiteli yapay zeka veri merkezi inşaatı için Fluidstack ile 15 yıllık 7 milyar dolarlık kira anlaşması çerçevesinde 3,25 milyar dolar tahvil ihraç etmeyi hedeflediğini duyurdu. Piyasa değeriyle sektörün en büyük halka açık Bitcoin madencisi IREN'in ise yapay zeka bulut işini büyüttükçe madencilik operasyonlarını zamanla aşamalı olarak sonlandıracağı öngörülüyor.