Tether yenilenebilir enerjiyle Bitcoin madenciliği başlatıyor

USDT ihraççısı Tether, genişleme ve büyüme vizyonunu yeni bir boyuta taşıyor. Şirket mayıs ayında Adecoagro'da yüzde 70 hisse satın aldığını açıklamıştı. Bu son anlaşma, Tether'in Uruguay ve Paraguay'daki mevcut operasyonları sonrasında bölgedeki madencilik kapasitesini artırma hedeflerini ortaya koyuyor.

Tether Brezilya'da Bitcoin Madenciliği İçin Dev Anlaşma İmzaladı

Adecoagro CEO'su Mariano Bosch, Bitcoin madenciliğinin şirket için stratejik önem taşıdığını belirtti. Bosch, "Bu proje şu anda spot piyasada sattığımız enerjinin bir kısmını istikrara kavuşturma kapısını açıyor" açıklamasında bulundu.

Şirket yetkilileri, Bitcoin'in tarım alanları benzer uzun vadeli değer kaynağı olabileceğini vurguluyor. Adecoagro, bu madencilik projesini bilançosunda Bitcoin'e belirli stratejik maruz kalma başlatmak için kullanmayı planlıyor.

Tether'in 149 milyar dolarlık stablecoin rezervlerinin yüzde 80,99'u ABD Hazine bonolarından oluşuyor. Bu durum şirketi Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya'dan daha büyük bir Hazine bonosu sahibi konumuna getiriyor.

CEO Paolo Ardoino'nun 2023'te göreve başlamasından bu yana Tether, karlarını eşler arası iletişim, yapay zeka ve Bitcoin madenciliği dahil çeşitli sektörlere yeniden konuşlandırıyor.

Şirket ayrıca El Salvador'un doğal enerji madenciliği çabalarını destekliyor ve Bitdeer ile Northern Data gibi firmalarda hisse aldı. Tether, Bitcoin madencilik altyapısını yönetmek üzere tasarlanmış modüler platform Bitcoin Mining Operating System gibi araçlara da katkıda bulunuyor.