Tether (USDT) için Avrupa Birliği pazarında zorlu dönem başladı

Avrupa'nın kripto para ekosistemini şekillendirecek Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi önemli bir dönüm noktasına erişti. AB'nin yeni kripto varlık düzenlemesi, özellikle stablecoin ihraççıları için katı kurallar getiriyor. Tether'in rezervlerinin yüzde 60'ını AB bankalarında tutma zorunluluğu, şirketin stratejik kararlarını yeniden değerlendirmesini gerektirebilir.

MiCA Düzenlemeleri Kripto Şirketlerini AB Dışına İtiyor

MiCA düzenlemesi, AB sınırları içinde faaliyet gösteren kripto para şirketleri için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. WeFi Büyüme Başkanı Agne Linge, bu gerekliliklerin Tether gibi büyük stablecoin ihraççıları için ekonomik açıdan zorlayıcı olabileceğini belirtti.

Sektör uzmanları, düzenlemenin uzun vadeli etkilerini değerlendiriyor. Paybis Gelir Müdürü Uldis Teraudkalns, artan uyum maliyetleri nedeniyle küçük ve orta ölçekli şirketlerin AB pazarından çıkabileceğini öngörüyor.

İtalya'nın kripto kazançlarındaki vergi oranını yüzde 42'ye çıkarma kararı, sektör üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu gelişmeler, İsviçre ve İngiltere gibi alternatif merkezlerin önemini artırıyor.

Tether'in yüksek kâr marjı ve 10 milyar dolarlık yıllık kazanç beklentisi, şirketin olası bir AB çıkışının etkilerini hafifletebilir. Bununla birlikte, AB'nin 6-18 aylık uyum süresi tanıması, şirketlere geçiş için zaman kazandırıyor.