Tether Gold'un piyasa değeri 3,3 milyar doları aştı

Tether'ın tokenize altın ürünü Tether Gold (XAUt), ilk çeyrekte piyasa değerini yüzde 36 artırarak 3,3 milyar doları geçti. Jeopolitik gerilim ve makroekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıların fiziksel varlıklara yönelmesi büyümeyi destekledi.

Son rapora göre çeyrek sonunda 707.741 XAUt token dolaşımdaydı. Her token, rezervde tutulan bir troy ons fiziksel altınla destekleniyor.

Şirket büyümeyi "sert varlıklara kaçış" eğilimine bağladı. Yatırımcılar jeopolitik gerilimler ve değişen para politikası beklentileri nedeniyle güvenli liman arayışına girdi.

Altın fiyatları yılın başında güvenli liman talebiyle yükselmiş ve kısa süreliğine troy ons başına 5.500 doların üzerine çıkmıştı. Ancak faiz indirimi beklentilerinin gerilemesi ve doların güçlenmesiyle birlikte değerli metal geri çekildi. Altın yayım sırasında troy ons başına yaklaşık 4.500 dolardan işlem görüyor.

TOKENİZE ALTIN PİYASASININ YARIDAN FAZLASI XAUT'TA

XAUt, tokenize altın piyasasının yarıdan fazlasını oluşturuyor ve yılbaşından bu yana yaklaşık 1,1 milyar dolar büyüdü. En yakın rakibi Paxos'un ihraç ettiği PAX Gold (PAXG) ise yaklaşık 2,2 milyar dolar piyasa değerine sahip bulunuyor.

İki token birlikte, geleneksel emtiaları Blockchain altyapısına taşımayı hedefleyen niş ama büyüyen bir dijital varlık segmentine hakim. Tokenize ürünler altının günün her saati alınıp satılmasına ve küresel olarak transfer edilmesine olanak tanıyor. Geleneksel külçe piyasalarında bu özellikler mevcut değil.

Tokenize gerçek dünya varlıklarının toplam piyasa değeri sektör verilerine göre 31 milyar dolara yaklaşıyor.

Serkan KÖSE
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

