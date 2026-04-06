Haberler

Tether dev değerleme hedefinde ısrarcı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tether, 500 milyar dolar hedef değerlemeyle yürüttüğü fon toplama sürecinde yatırımcılara iki haftalık süre verdi. Taahhütler beklenen düzeye ulaşmazsa şirketin turu erteleyebileceği kaynakların aktarımına göre belirtiliyor.

El Salvador merkezli şirket geçen yılın sonundan bu yana yeni sermaye arayışı sürüyor. Değerleme konusundaki çekinceler nedeniyle yatırımcılardan beklenen ilginin gelmediği ve sürecin uzadığı ifade ediliyor.

500 milyar dolarlık hedef, Tether'ı JPMorgan dışındaki tüm ABD bankalarının önüne taşıyacak büyüklükte. Dünyanın en büyük bankası JPMorgan'ın piyasa değeri yaklaşık 794,55 milyar dolarda seyrederken ikinci büyük ABD bankası Bank of America'nın piyasa değeri 352,86 milyar dolar seviyesinde. Tether'ın temel ürünü USDT ise 184 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük stablecoini konumunda bulunuyor.

Geçen yılın eylül ayında Tether'ın Cantor Fitzgerald'ı baş danışman olarak belirlediği ve yaklaşık yüzde 3 oranında hisse karşılığında 15 ila 20 milyar dolar fon toplamayı değerlendirdiği gündeme gelmişti. CEO Paolo Ardoino, X'teki paylaşımında şirketin stablecoin, yapay zeka, emtia ticareti ve medya dahil mevcut ve yeni iş kollarını büyütmek için seçili yatırımcılarla görüşme yürüttüğünü doğruladı.

Ardoino, şubat ayında ise 20 milyar dolarlık rakamın aktif bir plan olmadığını, varsayımsal senaryoları yansıttığını belirtti. Ancak şirketin kâr potansiyelini OpenAI gibi yapay zeka platformlarıyla kıyaslayarak 500 milyar dolarlık değerlemeyi savundu.

Eş zamanlı olarak gelen ayrı bir habere göre Tether, USDT'nin mali tablolarının tam denetimi için KPMG ile anlaştı. PwC'nin iç sistemlerin hazırlanmasında destek sağladığı da aktarılıyor. Şirket bugüne kadar kapsamlı denetim yerine BDO Italia'nın gerçekleştirdiği rezerv kanıtlamalarına dayanıyordu. Tam denetim, rezerv anlık görüntülerinin ötesine geçerek varlıklar, yükümlülükler ve iç kontrol mekanizmalarını kapsayacak.

Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

