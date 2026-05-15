Tether destekli Oobit kripto ödeme platformunu Kolombiya'ya taşıdı

Şirket açıklamasında Kolombiya pesosunun merkezi borsalardaki stablecoin alımlarında para birimi bazında küresel ikinci sırada yer aldığını vurguladı. Oobit saklama hizmeti sunmayan yapısıyla kullanıcıların kripto varlıklarını doğrudan cüzdanlarından harcamasına olanak tanıyor. Visa bağlantılı ödeme sistemi 80'den fazla ülkede 150 milyonu aşkın satış noktasında kabul ediliyor.

BREZİLYA'DA AKTİVİTE YÜZDE 200'DEN FAZLA ARTTI

Oobit Kasım 2024'teki Brezilya lansmanından bu yana ülkedeki aktivitenin yüzde 200'ün üzerinde arttığını bildirdi. Aktif kullanıcılar aylık ortalama yaklaşık 400 dolar harcıyor ve ayda yaklaşık 20 işlem gerçekleştiriyor.

Platform genelinde USDT en büyük işlem payına sahip olurken onu Oobit'in kendi tokeni ve USDC izledi. Latin Amerika pazarlarında harcamaların yüzde 35'i market ve süpermarketlerde gerçekleşti. Restoran, gıda mağazaları ve büyük mağazalar sıralamada sonraki sıralarda yer aldı. Brezilya'da kullanıcılar bunlara ek olarak akaryakıt istasyonları, güzellik mağazaları ve elektronik perakendecilerinde de kripto harcadı.

STABLECOİNLER LATİN AMERİKA'DA GÜNLÜK ÖDEME ARACI OLUYOR

Stablecoinler ve diğer dijital varlıklar gelişmekte olan pazarlarda günlük alışveriş ve tüketici ödemelerinde giderek daha fazla kullanılıyor. Latin Amerika'nın en büyük çevrimiçi pazar yeri Mercado Libre nisan ayında Brezilya, Meksika ve Şili arasında stablecoin tabanlı para transferini başlatmıştı.

Bir kripto borsasının 2025 raporuna göre ABD dolarına bağlı stablecoinler platformdaki kripto alımlarının yüzde 40'ını oluşturarak Bitcoin'in yüzde 18'lik payını ikiye katladı. Stablecoin piyasa değeri bir yıl önceki yaklaşık 243 milyar dolardan bugün 322 milyar doların üzerine çıktı.