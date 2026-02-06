Tether, 150 milyon dolarlık yatırımla Gold.com'un stratejik ortağı oldu

Tether, yaptığı açıklamada Gold.com Inc. ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Anlaşma kapsamında şirket, ilk aşamada yaklaşık 125 milyon dolar değerinde GOLD adi hisse senedi satın alacak. Kalan 25 milyon dolarlık kısım ise düzenleyici onayın ardından gerçekleştirilecek. Anlaşma, Tether'e Gold.com yönetim kuruluna bir üye aday gösterme hakkı da tanıyor.

ALTIN EKOSİSTEMİNDE DİKEY ENTEGRASYON

Açıklamada ortaklığın, fiziksel değerli metaller ile dijital finans arasında köprü kurmayı hedeflediği belirtildi. Gold.com'un uçtan uca altın altyapısı ile Tether'in küresel stablecoin platformunun bir araya gelmesiyle dikey entegre bir altın ekosistemi oluşturulması planlanıyor.

Tether, dolaşımdaki 185 milyar doları aşan USDT hacmiyle dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı konumunda. USDT büyük ölçüde nakit ve nakit benzeri varlıklarla, özellikle ABD Hazine tahvilleriyle desteklense de şirket aynı zamanda Bitcoin ve altın gibi "sert para" varlıklarına da önemli yatırımlar yapıyor. Son altın rallisinin ortasında, Ocak ayında yapılan açıklamaya göre Tether yaklaşık 140 ton altın bulunduruyor ve bunun değeri açıklama tarihinde 23,3 milyar doları aşıyordu. Şirketin ihraç ettiği Tether Gold, altın destekli stablecoin pazarının yüzde 50'den fazlasına sahip.

Tether'e göre Gold.com, Tether Gold'un güvenilirliğini ve dağıtım ağını güçlendirecek. Ayrıca Gold.com'un perakende ve dijital ürün yelpazesine altın kiralama çözümleri gibi yeni hizmetler eklenecek.

Gold.com CEO'su Greg Roberts, "Tether'in yatırımı, fiziksel külçe alanında dikey entegre lider olma stratejimizi doğruluyor. Bu yatırım, Gold.com'un 60 yılı aşkın mirasını genişletiyor ve geleneksel külçe ötesinde dijital altın ve stablecoin alanına uzanmamızı sağlıyor." dedi. 1965 yılında kurulan Gold.com, JMBullion.com, Stack's Bowers Galleries, GovMint.com ve Monex Precious Metals gibi markaları bünyesinde barındıran doğrudan tüketiciye yönelik bir pazar yeri ve ürün paketi sunuyor.

TETHER'İN BÜYÜYEN YATIRIM PORTFÖYÜ

Tether, geçen hafta 2025 yılında 10 milyar dolar net kâr elde ettiğini ve 6,3 milyar doların üzerinde fazla rezerv bulundurduğunu açıklamıştı. Şirket, Bitcoin madenciliğinden merkeziyetsiz iletişim teknolojilerine ve yapay zekâya kadar geniş bir yatırım portföyüne sahip.