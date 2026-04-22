Tahmin piyasaları devi Kalshi kripto türev piyasasına giriyor

Edinilen bilgilere göre şirket, başlangıçta Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para tokenlarında perpetual futures işlemleri sunmayı planlıyor. Kripto türev piyasalarının en yüksek hacimli ürünleri arasında yer alan perpetual futures, ABD'li yatırımcılar için şimdiye kadar büyük ölçüde kapalı durumdaydı. Kalshi, bu ürünü sunabilecek Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) lisanslarına sahip olup geçen ay kullanıcılara marjlı işlem imkânı tanıyan ek bir lisans daha aldı. Kalshi konu hakkında yorum yapmadı.

CFTC Başkanı Michael Selig geçen ay, kripto perpetual futures ürünlerinin ABD piyasalarında işlem görmesine yasal zemin oluşturulacağını açıkladı. Vade tarihine bağlı olmayan bu ürünler, ağırlıklı olarak offshore piyasalarda yoğun hacim görüyor.

TAHMİN PİYASASINDA KRİPTO PİYASASINA GEÇİŞ

Kalshi, şu anda Polymarket ile birlikte hızla büyüyen tahmin piyasaları sektörünün zirvesinde yer alıyor. Bernstein'ın tahminlerine göre sektör işlem hacimleri 2025'teki yaklaşık 51 milyar dolardan 2030'a kadar 1 trilyon dolara çıkabilir. Öte yandan Binance ve Coinbase da kullanıcılarına tahmin piyasası erişimi sunuyor. Kalshi'nin kripto hamlesi bu karşılıklı rekabetin yeni bir cephesini açacak.

Haberin gün yüzüne çıkmasının hemen ardından Polymarket, kendi platformuna da perpetual futures ekleneceğini sosyal medyadan duyurdu. Coinbase'in daha önceden Kalshi ile iş birliği içinde olduğu da biliniyor.

Şirket, mart ayında 22 milyar dolar değerleme üzerinden 1 milyar dolardan fazla finansman kapattı. Bu sermaye tabanı, Kalshi'nin kripto borsalarına yönelik genişleme hamlelerini destekleyecek.