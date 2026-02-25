Haberler

Stripe'ın değerlemesi ikincil pay satışıyla 159 milyar dolara ulaştı

Stripe'ın değerlemesi ikincil pay satışıyla 159 milyar dolara ulaştı
Güncelleme:
Dünyanın en değerli özel fintech şirketlerinden Stripe, yatırımcılara yönelik ikincil pay satışı (tender offer) kapsamında şirket değerlemesinin 159 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Geçen yılın sonlarında yaklaşık 100 milyar dolar olarak belirlenen değerleme, kısa sürede önemli bir artış kaydetti.

Stripe, yayımladığı yıllık mektubunda, mevcut ve eski çalışanlarına likidite sağlamak amacıyla yatırımcılarla 159 milyar dolarlık değerleme üzerinden anlaşmalar imzaladığını duyurdu. İkincil pay satışının finansmanının büyük bölümünü Thrive Capital, Coatue ve a16z karşılarken Stripe da kendi sermayesinden hisse geri alımı yapacak.

Thrive Capital Ortağı Kareem Zaki, Stripe'ın internet ekonomisi için önde gelen finansal altyapı platformunu inşa ettiğini ve en hızlı büyüyen şirketlerin ödeme, faturalandırma, dolandırıcılık önleme ve vergi gibi konularda bu platforma güvendiğini belirtti.

İŞLEM HACMİ VE GELİR RAKAMLARI

Şirket, 2025 yılında müşterilerinin toplam 1,9 trilyon dolarlık işlem hacmi oluşturduğunu ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 34'lük bir artışa karşılık geldiğini açıkladı. Stripe ayrıca gelir paketinin bu yıl 1 milyar dolarlık yıllık çalışma gelirine ulaşma yolunda olduğunu bildirdi.

JPMorgan analistleri geçen yıl ekim ayında yaptıkları değerlendirmede, Stripe'ın "yapay zekâ ve para hareketi alanındaki ikiz devrimlere" liderlik edecek konumda olduğunu ifade etmişti. Analistler, şirketin 195 ülkede yılda 1 trilyon doların üzerinde ödeme işlediğini ve 2024 yılında kâra geçtiğini belirterek net gelirin yıllık bazda yüzde 28 artışla yaklaşık 5,1 milyar dolara ulaştığını aktardı. Analistlere göre Stripe, on yılın sonuna kadar 350 milyar doları aşan bir pazar fırsatından pay alabilecek konumda bulunuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
500

