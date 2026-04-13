Strategy yeni Bitcoin alımına hazırlanıyor

Toplam Bitcoin rezervi 766.970 BTC'ye ulaşan Strategy kurucusu Michael Saylor, sosyal medya paylaşımıyla yeni bir satın alımın sinyalini verdi.

Strategy kurucusu Michael Saylor, X (eski adıyla Twitter) hesabından şirketin Bitcoin (BTC) satın alma geçmişini gösteren grafiği paylaşarak "Daha büyük düşünün." ifadesini kullandı. Paylaşım, şirketin yakın zamanda yeni bir alım yapacağı şeklinde yorumlandı. Strategy 2020'den bu yana toplam 105 Bitcoin işlemi gerçekleştirdi.

Şirketin son alımı 6 Nisan'da yapıldı. O tarihte 4.871 adet Bitcoin, 329,8 milyon dolar karşılığında portföye eklendi. Bu alımla toplam rezerv 766.970 BTC'ye çıktı. Yayım sırasında söz konusu miktarın piyasa değeri yaklaşık 54,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Şirketin Bitcoin başına ortalama alım maliyeti 75.644 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu rakam yayım sırasındaki piyasa fiyatının yaklaşık 5.000 dolar altında kalıyor. Strategy, ilk çeyrekte Bitcoin varlıkları üzerinde yaklaşık 14,5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Şirket bu kayıplara rağmen kurumsal borç ve hisse finansmanıyla alımlarına devam ediyor.

MADENCİLERİN ÜÇ KATI HIZLA BİRİKTİRME

Şirketin biriktirme hızı madencilerin üretim kapasitesini aşıyor. Mart ayında madenciler yaklaşık 16.200 BTC üretirken Strategy aynı dönemde 46.233 BTC satın aldı. Bu rakam yeni arzın yaklaşık üç katına denk geliyor. Bazı analistler bu hızın olası bir arz sıkışmasına zemin hazırlayabileceğini öne sürüyor.

Saylor, nisan ayındaki değerlendirmesinde "Küresel konsensüs Bitcoin'in dijital sermaye olduğu yönünde. Dört yıllık döngü artık geçerli değil. Fiyat artık sermaye akışlarıyla belirleniyor." dedi.

Strategy, Bitcoin hazine şirketleri arasında en büyük rezerve sahip konumunu sürdürüyor. İkinci sıradaki Twenty One Capital'ın rezervi 43.514 BTC ile Strategy'nin çok gerisinde kalıyor. Şirket, devam eden ayı piyasasında biriktirmeye devam ederken bazı rakipler farklı yönlere ilerliyor. MARA Holdings, mart ayında 15.133 Bitcoin'i yaklaşık 1,1 milyar dolara satarak elde ettiği gelirle 1 milyar dolarlık sıfır kuponlu dönüştürülebilir tahvillerini iskontolu fiyattan geri satın aldı.

Serkan KÖSE
