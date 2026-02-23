Haberler

Strategy 592 Bitcoin daha satın aldı

Strategy 592 Bitcoin daha satın aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, 39,8 milyon dolarlık yeni alımla Bitcoin portföyünü artırmaya devam ederken, şirketin toplam pozisyonu yaklaşık 7,1 milyar dolar gerçekleşmemiş zararı yansıtıyor.

Bitcoin hazine şirketi Strategy, 17-22 Şubat tarihleri arasında tanesi ortalama 67.286 dolardan 592 BTC daha satın aldı. Şirketin pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 8-K dosyalamasına göre alımın toplam maliyeti yaklaşık 39,8 milyon dolar oldu. Alımlar, şirketin A Sınıfı adi hisse senetlerinin piyasa fiyatından satışından elde edilen gelirle finanse edildi.

Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 717.722 BTC'ye yükseldi. Bu miktar, Bitcoin'in 21 milyon adetlik sabit arzının yüzde 3,4'ünden fazlasına karşılık geliyor. Şirketin ortalama alım maliyeti BTC başına 76.020 dolar düzeyinde seyrederken, portföyün toplam maliyeti yaklaşık 54,6 milyar dolara ulaştı. Güncel piyasa fiyatlarıyla hesaplandığında bu pozisyon, yaklaşık 7,1 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar anlamına geliyor.

SAYLOR'DAN "KRİPTO KIŞI" YORUMU

Strategy'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, yaptığı açıklamada kripto piyasasının önemli bir düşüş yaşadığını kabul etti ancak mevcut ortamı önceki döngülere kıyasla daha ılımlı olarak nitelendirdi. Saylor, "Bir kripto kışındayız ama bu çok daha ılıman bir kış ve önceki kışlardan daha kısa sürecek" dedi. Saylor, iyimserliğini bankacılık sektörünün Bitcoin'e dört yıl öncesine kıyasla daha güçlü destek vermesine ve devam eden sermaye girişlerine dayandırdı.

Saylor, hafta içinde X platformunda yaptığı bir paylaşımda ise "Sıfıra gitmeyecekse, bir milyona gidecek" ifadesini kullandı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı

Ölümle dans ettiklerinin acaba farkındalar mı?
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu