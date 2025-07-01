Stablecoin devi Circle ABD'de bankacılık sektörüne giriyor

Dünyanın ikinci en büyük stablecoin ihraççısı Circle Internet Group, kripto endüstrisinde önemli bir adım atıyor. Para Birimi Denetleme Ofisi'nden (OCC) alacağı lisans sayesinde şirket, geleneksel bankaların sahip olduğu bazı yetkileri kazanacak. Bu hamle, Circle'ın haziran ayında gerçekleştirdiği rekor halka arzının ardından geldi.

Circle Halka Arzdan Sonra Bankacılık Lisansına Odaklandı

Reuters'in haberine göre Circle, First National Digital Currency Bank, N.A. adıyla bankacılık faaliyetlerine başlamayı planlıyor. Bu lisans sayesinde şirket, USDC rezervlerini kendi bünyesinde saklayabilecek ve kurumsal müşteriler adına kripto varlıkları tutabilecek.

Bununla birlikte OCC lisansı, Circle'ın geleneksel bankalar gibi nakit mevduat almasına veya kredi vermesine izin vermeyecek. Firma uzun zamandır ABD banka tüzüğü için başvurmayı planlıyordu ve bu adım o hedefe doğru önemli bir ilerleme kaydediyor.

Circle'ın halka arz başarısı dikkat çekiciydi. 5 Haziran'da CRCL kodu altında borsaya çıkan şirket, arzına 25 kat fazla talep görmüştü. Hisseler 31 dolardan fiyatlandırılarak ilk gün yüzde 167 yükseldi.

Hafta başında Bernstein analistleri, Circle'ın USDC'sinin GENIUS Yasası altında en büyük düzenlenmiş stablecoin olma potansiyeline sahip olduğunu ve bu durumun firmaya "düzenleyici avantaj" sağladığını belirtti.

Mevcut veriler USDC'nin piyasa değerinin 61,5 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Öte yandan Circle'ın hisse senedi 181,29 dolardan kapanarak şirkete 40 milyar doların üzerinde piyasa değeri kazandırdı.