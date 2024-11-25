Son gün 29 Kasım! Bitcoin fiyatı artacak mı?

Ayın son işlem gününde, toplam değeri 1,3 milyar dolar olan Ethereum (ETH) opsiyonları vadesini dolduracak. Bu durum, Amerikan Şükran Günü tatiline girerken kripto piyasasında volatilitenin artacağına işaret ediyor. Yatırımcılar ve traderlar, Bitcoin (BTC) ve Ethereum üzerindeki pozisyonlarını kapatarak karlarını realize etmeye hazırlanıyor.

Opsiyon işlemleri, sahibine belirli bir süre içinde bir varlığı önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma hakkı tanır, ancak bu bir zorunluluk değildir. Örneğin, Ekim ayı sonunda Bitcoin fiyatı, 4 milyar dolardan fazla opsiyonun vadesinin dolmasıyla yüzde 3 düşmüştü. Kasım ayı sonuna yaklaşırken traderlar, daha büyük bir volatilite dalgası bekliyor.

Bitcoin fiyatı artacak mı?

Bazı analistler, önümüzdeki günlerde Bitcoin fiyatında ani bir yükseliş olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bunun nedeni, fiyatın düşeceğine dair pozisyon alan opsiyon traderlarının, zararlarını karşılamak için Bitcoin almak zorunda kalabilecek olmaları. 5 Kasım'daki ABD seçimlerinden bu yana Bitcoin yüzde 30'dan fazla değer kazandı ve bu süreçte düşüşe oynayan birçok trader zarar etmeye başladı.

Analistlere göre, bu zararları önlemek için yapılan Bitcoin alımları, fiyatı 100.000 dolarlık kritik eşiğin üzerine taşıyabilir. Bitcoin şu anda 96.125 dolar seviyesinden işlem görüyor ve 2024'te yüzde 132'lik bir artış kaydetti. Kripto piyasasının iyimser yatırımcıları, Bitcoin'in 100.000 dolarlık dönüm noktasını aşmasını sabırsızlıkla bekliyor. Ancak önümüzdeki süreçte piyasayı nasıl bir görünüm beklediği elbette ki kesin bir şekilde net değil.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.