Solana yatırımları Upexi bilançosunu güçlendiriyor

Solana yatırımları Upexi bilançosunu güçlendiriyor
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Kurumsal hazinesine Solana (SOL) ekleyen Upexi, haziran sonunda 735.692 SOL'a ulaştı. Bu artış, staking faaliyetlerinden elde edilen yüzde 8 getiriden destek alıyor. Hisse fiyatı baskı altında kalsa da tokenize hisse planları ve yeni platform entegrasyonları şirketin büyük hedeflerini sürdürdüğünü gösteriyor.

Upexi, haziran ayı sonunda kurumsal portföyündeki Solana (SOL) varlıklarını 735.692 adede yükseltirken, bu gelişme şirketin kripto para stratejilerindeki yerini daha da belirginleştiriyor. Yatırımcı ilgisinin son dönemde bu tür altcoin birikim stratejilerine kayması Upexi gibi firmaların fark yaratmasını sağlıyor. Şirketin Superstate ile planladığı tokenize hisse ihracı finansal yapısını yeniden tanımlayacak nitelikte.

Altcoin Tabanlı Hazine Stratejileri Yaygınlaşıyor

Upexi, haziran ayı sonunda yaptığı duyuruda Solana (SOL) varlıklarını 735.692'ye çıkardığını belirtirken, bu büyüme, mayıs sonuna kıyasla yüzde 8,2 oranında bir ilerleme anlamı taşıyor. Şirket, kripto para portföyünü oluştururken Bitcoin (BTC) yerine Solana'yı tercih ederek altcoin bazlı stratejiler uygulayan nadir kurumlardan biri olma niteliğini koruyor.

Hisse senedi fiyatı, yatırımcı satışları nedeniyle uzun süredir 4 USD'nin altında seyrediyor olsa da Upexi'nin staking faaliyetlerinden elde ettiği yüzde 8 oranındaki getiri portföy değerini desteklemeye devam ediyor. Haziran ayında SOL'un 151 USD seviyelerinde işlem görmesiyle birlikte Upexi'nin varlıklarının toplam piyasa değeri 111 milyon USD'ye ulaştı.

CEO Allan Marshall, yıl ortası değerlendirmesinde Webull'un Corporate Connect platformuna katılmanın ve Nasdaq'ta listelenen opsiyonların Upexi'nin kurumsal erişimini genişleteceğini belirtti. Upexi, bu platformlar aracılığıyla tokenize hisse yapısını duyurmayı ve Superstate ortaklığıyla bu yapıyı hayata geçirmeyi hedefliyor.

Upexi'nin bu yaklaşımı, Bitcoin temelli hazine modeliyle yükselişe geçen Strategy benzeri bir piyasa pozisyonu yaratma çabasını yansıtıyor. DeFi Dev Corp ve Kanada merkezli SOL Strategies gibi şirketlerin de yer aldığı bu model, altcoin odaklı uzun vadeli varlık saklama stratejileri açısından önemli bir trend oluşturuyor.

Gelecek dönemde Upexi'nin staking gelirini artırması ve tokenize hisse modeline geçişiyle yatırımcı ilgisinin çekilmesi bekleniyor. Şirketin büyümeye devam etmesi, altcoin temelli hazine stratejilerinin geleceği için de belirleyici olabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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