Solana yatırımı için milyarlık hazine şirketi kuruluyor

Solana yatırımı için milyarlık hazine şirketi kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pantera Capital, ABD'de listelenen bir Solana hazine şirketi kurmak için 1,25 milyar dolar toplamayı hedefliyor. İlk aşamada 500 milyon dolar, ardından varant ihracıyla 750 milyon dolar daha toplanacak. Bu proje dünyanın en büyük kurumsal Solana hazinesini yaratabilir. Şu anda halka açık şirketler toplam 650 milyon dolar değerinde SOL tutuyor.

Dijital varlık fon yöneticisi Pantera Capital, kripto sektöründeki en büyük hazine projelerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket halka açık bir firmayı dönüştürerek geçici olarak Solana Co. adında bir hazine şirketi oluşturmayı planlıyor.

Wall Street Devi Solana'ya 1,25 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Pantera Capital'in girişimi, şu anda halka açık şirketlerin tuttuğu 3,44 milyon SOL değerinden neredeyse iki kat daha büyük bir hazine oluşturabilir. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Solana Blockchain ekosistemine olan güveninin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Pantera'nın son girişimi aynı zamanda Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital'in Solana'yı ortaklaşa biriktirmek için bir dijital varlık hazine firması kurmaya yönelik 1 milyar dolar toplamak için sürdürdüğü projeyle de örtüşüyor.

Bu durum dijital varlık hazinelerinin ilk girişimcilerin ötesine geçerek daha büyük, köklü şirketlerin önemli sermaye yatırımı yapmaya başladığı daha geniş bir eğilimi işaret ediyor.

Pantera son zamanlarda kripto hazine projelerine birkaç yüz milyon dolar yatırım yaptı. Şirket pazartesi günü tıbbi cihaz firması Sharps Technology'nin Solana rezervi oluşturmak için yaptığı 400 milyon dolarlık özel sermayeye katıldığını açıkladı.

Bu ayın başlarında Pantera, dijital varlık hazinesi şirketlerine 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. Şirketin kripto varlık şirketi portföyü çeşitli ülkelerde bulunan Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Toncoin, Hyperliquid, Sui ve Ethena hazine firmalarını içeren çeşitli tokenleri kapsamaktadır.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz

Tarihi ilçeden tarihi mesaj: Kılıç kınından çıkarsa...
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam

Memur ve emeklinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
Başsavcılıktan Mücahit Birinci talimatı! Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak

Başsavcılıktan Emniyete Mücahit Birinci talimatı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü

Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolcular bayram edecek! Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar

Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar
title