Solana yatırımı için milyarlık hazine şirketi kuruluyor

Dijital varlık fon yöneticisi Pantera Capital, kripto sektöründeki en büyük hazine projelerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket halka açık bir firmayı dönüştürerek geçici olarak Solana Co. adında bir hazine şirketi oluşturmayı planlıyor.

Wall Street Devi Solana'ya 1,25 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Pantera Capital'in girişimi, şu anda halka açık şirketlerin tuttuğu 3,44 milyon SOL değerinden neredeyse iki kat daha büyük bir hazine oluşturabilir. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Solana Blockchain ekosistemine olan güveninin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Pantera'nın son girişimi aynı zamanda Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital'in Solana'yı ortaklaşa biriktirmek için bir dijital varlık hazine firması kurmaya yönelik 1 milyar dolar toplamak için sürdürdüğü projeyle de örtüşüyor.

Bu durum dijital varlık hazinelerinin ilk girişimcilerin ötesine geçerek daha büyük, köklü şirketlerin önemli sermaye yatırımı yapmaya başladığı daha geniş bir eğilimi işaret ediyor.

Pantera son zamanlarda kripto hazine projelerine birkaç yüz milyon dolar yatırım yaptı. Şirket pazartesi günü tıbbi cihaz firması Sharps Technology'nin Solana rezervi oluşturmak için yaptığı 400 milyon dolarlık özel sermayeye katıldığını açıkladı.

Bu ayın başlarında Pantera, dijital varlık hazinesi şirketlerine 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. Şirketin kripto varlık şirketi portföyü çeşitli ülkelerde bulunan Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Toncoin, Hyperliquid, Sui ve Ethena hazine firmalarını içeren çeşitli tokenleri kapsamaktadır.