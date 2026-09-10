Solana eski rekorunu beşe katladı

Aralık 2024'teki günlük zirve 40 bin ile 50 bin token aralığındaydı. 9 Eylül'deki sayı, önceki üst bandın beş katından fazlasına ulaştı.

Günlük üretimin 40 bin 360'ı fırlatma platformlarında gerçekleşti. Bunların 34 bin 184'ü Pump.fun üzerinden çıkarıldı. Fırlatma platformları, kullanıcıların teknik adımların büyük bölümünü platforma bırakarak token oluşturup piyasaya sürmesini sağlıyor. Bu platformlar token oluşturma sürecini otomatikleştiriyor ve oluşturulan tokenlerin kısa sürede işleme açılmasını sağlıyor.

PUMP.FUN'IN 24 SAATLİK GELİRİ 1,8 MİLYON DOLARA ULAŞTI

DefiLlama'nın 10 Eylül tarihli verilerine göre Pump.fun'ın 24 saatlik geliri 1,8 milyon dolara ulaştı. Platform, ölçüm sırasında Solana tabanlı protokoller arasında günlük gelirde ilk sıradaydı. 4 Eylül'de Pump.fun'ın günlük geliri, kripto ticaretini sosyal medya akışına benzer özelliklerle birleştiren Fomo uygulaması tarafından kısa süreliğine geçilmişti.

Pump.fun, memecoin faaliyetindeki soğumaya rağmen 2026'nın ilk çeyreğinde Solana ekosistemindeki uygulama gelirinin üçte birinden fazlasını oluşturdu. Pump.fun'ın bu dönemdeki geliri 124 milyon dolara ulaşırken ekosistemdeki uygulamaların toplam geliri 342 milyon dolar oldu.