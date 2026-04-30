Solana Avrupa kurumlarına İsviçre'den Blockchain rehberi sundu

Solana, Avrupa'nın geleneksel finans kurumlarına yönelik İsviçre merkezli bir araştırma kuruluşu kurdu. Solana Research Institute (SRI) adıyla faaliyete geçen yapının başına eski Euroclear yöneticisi Angus Scott getirildi.

Solana Foundation, Jito, R3 ve Figment'in katkı sağladığı yaklaşık 60 sayfalık kuruluş raporu, geleneksel finans aktörlerini kurumsal Blockchain benimsemesinin önündeki teknik ve düzenleyici engellerle buluşturmayı amaçlıyor. Rapor, MiCA ve GENIUS Yasası gibi mevzuatlarla uyumlu bir geçiş sürecini de kapsamlı biçimde ele alıyor.

Avrupa kurumsal piyasasında Solana'nın ağırlığını artırmayı hedefleyen SRI, stablecoin tabanlı ödemeleri ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) zincire aktarılmasını odağa alıyor. Şubat ayında Solana ağındaki stablecoin işlem hacmi 650 milyar dolara ulaşırken Mart'ta tokenize RWA toplamı 2 milyar doları geçti.

SOLANA KURUMSAL PAZARI ZORLUYOR

Kurumsal benimseme alanında Ethereum hâlâ belirleyici konumda. Ethereum'un stablecoin stoku 165 milyar dolara ulaşmışken Solana bu rakamın çok gerisinde kalıyor. Toplam kilitli değer (TVL) karşılaştırmasında da Ethereum 44 milyar dolarla Solana'nın 5 milyar dolarlık TVL'sinin yaklaşık dokuz katına ulaşıyor. Tokenize varlıklar alanında ise Canton Network 6 trilyon dolarlık altyapısıyla rekabeti şekillendiriyor.

Jito'nun CEO'su Nick Almond, kurumların artık "Bu mümkün mü?" sorusunu geride bıraktığını vurguladı. Almond, "Artık çok daha ayrıntılı gereksinimlere geçildi." dedi.

SRI raporu henüz çözüme kavuşmamış güçlükleri de belgeli biçimde ortaya koyuyor. Saklama, raporlama ve işlem platformu bağlantısı konuları gereksinimler aşamasında kalmaya devam ediyor. Bu alanlarda kurumsal benimsemenin derinleşmesi için ek düzenleyici netlik gerekiyor.

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile konuğunun masasındaki konu başlıkları
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Haberler.com
500

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Bildiğiniz tüm kiracı mağduriyetlerini unutun
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular